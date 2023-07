Od prohry Karlose Vémoly s Patrikem Kinclem o titul střední váhy MMA organizace Oktagon uplynuly dva měsíce, přesto se rodák z Olomouce není schopen s jedním z klíčových momentů kariéry srovnat.

Dlouhodobá nenávist, která před zápasem přinesla i žalobu ze strany Patrika Kincla. A že by urputná rivalita skončila po vzájemném zápase?

Ne. Vémola po duelu nařkl čtyřiatřicetiletého rivala z toho, že mu v kleci řekl, že zápas prohrál. Na to mu ale Kincl pohotově odpověděl. Největší slabina Vémoly během jeho kariéry? Snášet klíčové porážky v jeho zápasnické kariéře.

„Já jsem se za svůj život naučil strašně moc věcí, technik, změn stylů a všeho, ale jediné, co jsem se nikdy nenaučil, je prohrávat. Nedokážu to úplně skousnout. Prohry mě vždy hodně vykolejí. Tento zápas mě zničil až tak, že si říkám, že když nemám na to, abych porážel kluky, které jsem dříve porážel bez problémů, tak to nemá smysl. Chci udělat nějaký závěr a ukončit kariéru, protože říkám, že nebudu ten, co dvakrát vyhraje a jednou prohraje. To není pro mě. Já chci být na špičce a nebo vůbec,“ přiznal Vémola v rozhovoru se slovenským hudebníkem Rytmusem, který má velmi blízko k bojovým sportům.

Poslední zápasy podle plánu

Po porážce s Kinclem nastínil osmatřicetiletý bojovník blížící se konec kariéry. V plánu má brzy zápas s Argentincem Alsinou, titulovou obhajobu o pás polotěžké váhy s Pavolem Langerem a odvetu souboje se slovenskou legendou Attilou Véghem.

„Já jsem rád, že ke mně někteří mladí kluci také vzhlíží a myslím si, že jsem přesvědčil desítky a možná stovky mladých kluků, aby trénovali a sportovali… Nechci, aby na mě teď koukali, že mám třeba čtyři prohry. Když přijde ten čas, tak přijde. Cítím, že ten čas přišel touto prohrou. Nejsem však jako malý a držím slovo, takže dozápasím domluvené souboje,“ potvrdil Vémola, že se drží původního plánu.