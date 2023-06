Zlato Jiřího Prskavce ze sobotního závodu kajakářů na Světovém poháru ve slovinském Tacenu nezůstalo osamocené. V neděli k němu přidala Veronika Vojtová vítězství v kayak crossu.

Veronika Vojtová se zlatou medailí | Foto: kanoe.cz

Pozoruhodné na tom je, že třiatřicetiletá vodní slalomářka slavila výhru ve Světovém poháru vůbec poprvé. Na stupně vítězů vystoupila s druhou domácí Evu Terčeljovou a třetí australskou hvězdu Jessicu Foxovou.

Vojtová však v kayak crossu není žádným nováčkem. V roce 2019 se stala v Praze mistryní světa v extrémním slalomu. V Tacenu zvládla všechny čtyři vyřazovací jízdy a dočkala se triumfu po osmém místě v sobotním individuálním závodu.

Kajakáři navázali na pražský úspěch. V Tacenu vyhrál Prskavec před Přindišem

„Pocity jsou naprosto skvělý. Nebylo to snadné, ale zvládla jsem to. Věděla jsem, že musím do kontaktu a dneska to tady vyšlo,“ vyprávěla Veronika Vojtová v nahrávce pro média.

Kayak cross prý začíná mít ráda. „Dřív v něm nebylo tolik kontaktů, ale rok od roku je to tvrdší a holky do toho jdou hlava nehlava. O to víc si vítězství cením.,“ dodala kajakářka, která v kontaktní disciplíně navázala na týden staré stříbro Terezy Fišerové ze SP v Praze.