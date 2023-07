Elitní česká MMA bojovnice Veronika Zajícová má v posledních dnech nabitý program. Ve čtvrtek uspěla v soutěži MISS Česká republika, ve které ji porotci vybrali mezi nejlepších 25 dívek letošního ročníku, aby hned v noci na pátek vyrazila do Chorvatska na otevřené mistrovství Evropy v jiu jitsu.

Veronika Zajícová | Foto: Se svolením Veroniky Zajícové

Česká reprezentantka se brazilskému bojovému umění věnuje pouze doplňkově, přesto dokázala na jihu Evropy uspět. Na pondělním a posledním předfinálovém castingu MISS, tak bude Zajícová vystupovat už i jako čerstvá vicemistryně Evropy v jiu jitsu.

„Jiu jitsu dělám asi dva měsíce. Z MMA ale mám dobrou přípravu, takže se mi povedlo vyhrát mistrovství republiky a díky tomu jsem byla nominovaná na ME. V Chorvatsku už to bylo o něčem jiném,“ vysvětluje Zajícová s tím, že byl uplynulý turnaj otevřený, takže dorazily soupeřky z celého světa.

Zajícová nakonec na kontinentálním šampionátu nestačila na soupeřku z Egypta a veze stříbrnou medaili zpátky do Prahy, kde ji čeká souboj o postup mezi finálních 12 dívek letošního ročníku Česká MISS. „Celodenní turnaj je vždy náročný. Soupeřka z Egypta byla hodně šikovná a zaslouženě vyhrála, ale za stříbro jsem fakt ráda. Myslím, že je to úspěch,“ pokračuje Zajícová.

„Je to teď frmol, protože jsme nevěděli, kdy přesně budou semifinálová kola, takže jsme plánovali, že zůstaneme v Chorvatsku déle. Každopádně mi ale nevadí, že jsme byli u moře jenom na chviličku,“ směje se Zajícová s výhledem na MISS.

V pondělí promenády v šatech

A jak probíhaly poslední dny mladé bojovnice, která zaujala nejen fanoušky bojových sportů, když se dokázala vrátit k vrcholovému sportu i po necelé dva roky staré autonehodě, kdy ji na přechodu pro chodce přejel nepozorný řidič?

Z nehody si odnesla prasklou lebku. Nyní Zajícová pendluje mezi MMA a modelingem

„Po čtvrtečním castingu, který trval až do večera, jsme ještě jeli rychle koupit šaty na pondělí a přes noc jsme jeli do Chorvatska. Celou sobotu jsem měla zápasy a v neděli už se vracíme zpátky do Česka,“ popsala devatenáctiletá bojovnice po zisku stříbra

A co čeká Zajícovou v pondělí? „Myslím, že nás čekají zase rozhovory a promenády v šatech i plavkách. Každopádně se na to moc těším, protože je to skvělá zkušenost zase s něčím jiným. Pokud bych se dostala mezi nejlepších 12 tak budu nejšťastnější na světě,“ dodává Zajícová.