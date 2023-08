Česká bojovnice Veronika Zajícová postoupila do finále MISS České republiky. „Některé zápasy těsně před finále půjdou pravděpodobně stranou. Nebylo by vhodné, abych riskovala zranění,“ směje se Zajícová, kterou čeká finále soutěže krásy na přelomu září a října.

Veronika Zajícová | Foto: se svolením Veroniky Zajícové

„Do té doby mám naplánované turnaje jiu jitsu nebo grapplingu, kde nehrozí zranění tolik jako v MMA,“ říká Zajícová s tím, že jí dost zaberou i soustředění a povinnosti finalistek před finále MISS. „Budeme trénovat chůzi, líčení, konverzaci a další aktivity spojené s finále,“ vysvětluje mladá sportovkyně.

A jak probíhalo semifinálové kolo? „Bylo to náročné, protože jsem se vracela z turnaje v Chorvatsku a čekaly mě hodiny chůze a pózování na červeném koberci. Každopádně už vím, že modelky se během přehlídek nadřou. Není to jen tak. Musela jsem natrénovat i chození na podpatcích, protože jsem to doteď tolik nepotřebovala,“ pokračuje Zajícová.

Z promenády v plavkách rovnou na závody. Zápasnice Zajícová získala stříbro

Zajícová bojuje momentálně v organizaci RFA, která plánuje zářijový galavečer. „S panem Marhanským z RFA teď řeším, jestli to neposuneme, protože jen tři dny po termínu odjíždím na soustředění MISS. Asi by nebylo dobré, kdybych tam odjela s nějakým úrazem. Řešíme to,“ říká Zajícová.

Další turnaj v jiu jitsu

A co čeká Zajícovou, které lékaři na konci června vyndali šrouby z nohy po necelé dva roky staré autonehody, kdy ji na přechodu srazil nepozorný řidič?

„Hned po aktivitách spojenými s MISS jedeme do Vídně, odkud letíme do Izraele na další turnaj v jiu jitsu. Snad se mi bude dařit lépe než teď v Chorvatsku,“ přeje si Zajícová, která na jihu Evropy padla se zkušenou Egypťankou.

„Každopádně v dalších týdnech už bude pro mě prioritou MISS, takže další případné zápasy budou muset počkat po soutěži,“ vysvětluje devatenáctiletá bojovnice, která přišla kvůli nehodě a následné rekonvalescenci o více než rok nejen sportovního života.

Z nehody si odnesla prasklou lebku. Nyní Zajícová pendluje mezi MMA a modelingem

Ten ale teď dohání třeba i během soutěží jako je MISS. „Překvapilo mě, jak si holky na MISS mezi sebou pomáhají a připravují i na jednotlivé disciplíny a otázky. Mám z takového prostředí radost. Hroty v bojovém prostředí mi stačí,“ dodává s úsměvem Zajícová.