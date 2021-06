Bylo to jednoznačné rozhodnutí. Při absenci Vojtěcha Hrubana, vynucené zdravotními důvody, svěřil reprezentační trenér Ronen Ginzburg roli kapitána Tomáši Satoranskému. Právě rozehrávač Chicaga Bulls povede národní tým do boje o olympiádu v Tokiu.

„Rád se toho ujmu,“ hlásí největší hvězda mužstva, která už má za sebou první tréninky v dějišti kvalifikačního turnaje v kanadské Victorii. „Tým znám už dlouho a společně s Vojtou jsem v něm nejdelší dobu. Bylo to asi logické,“ řekl Satoranský s tím, že až bude Hruban zase fit, pomyslnou pásku mu předá zpět.

Na Ginzburgův výběr čekají ve skupině duely s Tureckem (1. července) a Uruguayí (2. července). Dva nejlepší celky postoupí do semifinále, kde se utkají s někým z druhé skupiny ve složení Řecko, Čína a Kanada. Na olympiádu postoupí jen vítěz celého turnaje.

Veselý to nahecuje

„Máme asi nejtěžší možnou skupinu. Musíme jít zápas od zápasu, není moc času se rozehrát. Já ale věřím, že se dostaneme ze skupiny a porazíme toho, koho bude potřeba,“ hlásí Satoranský se svou typickou odhodlaností.

Jádro týmu je pohromadě dlouho a má za sebou i historický úspěch v podobě šestého místa na mistrovství světa v Číně. Staronovým jménem v sestavě je navíc čahoun Jan Veselý, který se do reprezentace vrací po několikaleté pauze.

„Na něj se vždycky těším. Veselka přijde do repre tak jednou za pět let, takže to jsou pro nás takové Vánoce,“ směje se Satoranský. „Myslím, že byl hrozně natěšený a mrzelo ho, že s námi nemohl být na mistrovství světa. Cítím z něj, jak ho to tu s námi baví. Zase týmu dá tu svou pověstnou energii a nahecuje to,“ řekl o kamarádovi Veselém.

Styl se měnit nebude

Sám Satoranský se neúčastnil přípravy v Evropě a k mužstvu se přidal až v dějišti kvalifikace. Po skončení sezony NBA zůstal za velkou louží, kde měl docela nabitý program.

„Narodil se mi syn, což je důvod, proč jsem neodcestoval do Evropy a logicky jsem se připojil až takhle těsně před kvalifikací. Celou dobu jsem trénoval, i když bylo trochu těžké to skloubit s rodinnými povinnostmi. V Chicagu jsem ale měl vše, co jsem potřeboval, jen mi chyběla hra pět na pět. Tady to doženu. Myslím, že jsem ve formě,“ říká Satoranský.

Postup do Tokia by byl (dalším) husarským kouskem českých basketbalistů, jediný Čech v NBA ale věří, že to není nemožné. Tým dobře ví, co má hrát.

„Styl by měl zůstat stejný. Měli jsme s ním úspěch jak na Evropě 2015, tak před dvěma roky na mistrovství světa. Budeme se snažit udávat běhací tempo, hrát co nejvíc fyzicky a dávat rychlé body,“ nastínil novopečený kapitán.