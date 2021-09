Potom se už roztočí kolotoč soustředění. Na to první vyrazím do Vysokých tater a na programu budou hlavně túry,“ nastínil svěřenec Jana Železného

„Kvůli potápění pak vyrazím do Polska a také do Egypta. Návrat k tréninku plánuju až v listopadu,“ dodal. Pestrý program čeká i Vadlejcha, vicemistra světa z roku 2017. „Těším se dovolenou v Turecku, kam s manželkou odletíme příští týden.

„Šlo o první a zároveň poslední závod sezony v Česku po Tokiu. Byl to zážitek,“ líčil Veselý. „Diváci tleskali při každém pokusu, už jsem si takové atmosféře skoro odvyknul,“ doplnil ho Vadlejch.Nyní už ale přichází zasloužený čas volna. „Nebudu už muset chodit na stadion,“ usmíval se Veselý, který se stal v minulosti mistrem světa i Evropy.

„Jel jsem dál na sto procent a plně se soustředil na atletiku,“ mluvil v podobném duchu třicátník Vadlejch. „Po stříbru v Tokiu a k tomu i třetí místo ve finále Diamantové ligy. Co víc si mohu přát. Výborná sezona se skvělým závěrem.“Díky olympijským medailím se jim život příliš nezměnil, ale oba si užili přízeň fanoušků na srpnovém mítinku v Ústí nad Orlicí.

Vadlejch se rozloučil ve čtvrtek třetím místem při finále Diamantové ligy v Curychu, jeho parťák z Julisky to „zapíchl“ o pár dní dřív při mítinku v Chorzówě. Na nějakou oslavu medailí či odpočinek neměli po návratu z Japonska prostor. Jejich program pokračoval. „Bylo potřeba se udržovat v kondici,“ prohlásil osmatřicetiletý Veselý, který v Tokiu navázal na medaili stejné hodnoty z OH 2012 v Londýně.

Před pár dny to byl měsíc, co zazářili na olympiádě. Oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý dosáhli za vítězným Indem Neerajem Choprou na skvělé stříbro a bronz.

