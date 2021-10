Na olympiádě se Miroslav Vraštil s parťákem Jiřím Šimánkem ve dvojskifu lehkých vah radoval ze čtvrtého místa. V jejich případě šlo o velký úspěch a prvně jmenovaný ani neměl čas přemýšlet o záludnostech sportovního osudu. Po návratu z Japonska se začal připravovat na svou druhou vášeň, kterou je triatlon v nejdrsnější podobě (3,8 km plavání, 180 km na kole a 42,2 km běh).

Závodník Dukly nastoupil na start mistrovství světa v italské Cervii s jasným cílem: vybojovat si účast na slavném Ironmanu na Havaji, a to se osmatřicetiletému všestrannému sportovci povedlo. Celkově skončil šestý, v kategorii 35 až 39 byl let druhý.

Na maraton neměl naběháno

Přehodit se z veslování na triatlon není snadné. „Olympiáda je všech stránkách náročná. Čeká se, že na ní člověk zúročí dlouholeté úsilí, ale po skončení je docela vyprázdněný. I tak jsem to myslím v Cervii docela zvládnul, přestože jsem si musel dát kvůli nachlazení v přípravě neplánovanou týdenní pauzu,“ vrátil se k poolympijskému času.

Na trénink měl pět týdnů, což bylo dost málo. „Hlavně jsem nestačil naběhat kilometry na maraton. Navíc dva týdny před Iromanem mě začalo bolet chodidlo, takže jsem poprvé běžel až v Cervii,“ přiznal rodák z Olomouce, který je jinak výborným maratoncem.

V polovině září byl s celkovým výkonem spokojený, i když ho při běhu braly křeče a musel zastavovat. „Vždycky bylo těžké se rozběhnout a nohy dodneška cítím,“ přiznal. „Nakonec se to povedlo o chlup. Byl jsem druhý a místa na Havaji brali jen první dva v kategorii. Dopadlo to naprosto parádně,“ radoval se držitel času 8:57:13 hodin.

Důležitou roli sehrál táta

K triatlonu se dostal přes stejnojmenného otce, který je mimochodem stejně jako Miroslav trojnásobným olympionikem.

„V mém sportování hrál důležitou roli. Pár let poskončení veslařské kariéry se dostal k triatlonu, byl jsem při jeho premiéře na Havaji. Kdo to tam nezažije, netuší, jakou to má energii. Elektrizující atmosféra mě nadchla, ale ještě mě to nechytlo,“ vzpomínal.

„Když se pak táta asi před třinácti lety rozhodl, že pojede na Ironman do Austrálie, nabídl mi, jestli nechci vyrazit s ním. Přikývl jsem a skoro bez specifického tréninku jsem zajel docela slušný čas. Sport je pro naši rodinu droga. Hlavně jsem si to užil a pak už jsem si triatlon oblíbil,“ vykládal sportovní obojživelník, který už má na kontě devět Ironmanů.

Z Račic rovnou na Havaj

Nejbližší období věnuje odpočinku. Trénovat směrem k příští sezoně začne za pár týdnů. Skutečnou veslařskou přípravu odstartuje v listopadu. Vrcholem příštího roku budou dva světové šampionáty. Miroslava Vraštila tak čeká jednak v září veslařský v Račicích,v říjnu pak i legendární havajský Ironman.

Nepojede tam poprvé a byla to skoro stejná story jako letos.

„Na Havaj jsem se kvalifikoval dva měsíce po olympiádě v Riu a startoval jsem tam v roce 2017. Tenkrát jsem se tam přesouval z mistrovství světa na Floridě a podobné to bude i za rok po Račicích, na něž s Jirkou Šimánkem cílíme,“ pokračoval.

„Bude to takové déjà vu a toho času bude zase málo. Mám pocit, že asi dva týdny. Hned po Račicích sedneme s rodinou na letadlo a děj se vůle boží,“ usmíval se otec devítiměsíční dcery.