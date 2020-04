On-line ke koronaviru ZDE.

Poznaňský šampionát bude podle všeho jedinou významnou mezinárodní regatou v tomto roce. FISA již dříve kvůli pandemii koronaviru zrušila společné mistrovství světa juniorů, do 23 let a v neolympijských disciplínách, které se mělo uskutečnit v Bledu ve Slovinsku, i všechny tři závody Světového poháru. Olympijské hry byly přeloženy na příští rok.



V loňském roce se ME uskutečnilo v Lucernu a čeští veslaři na něm získali zásluhou skifařky Miroslavy Topinkové jednu bronzovou medaili. Olympijská vítězka z Londýna v polovině března ukončila závodní kariéru, je těhotná a čeká narození druhého potomka.



FISA také rozhodla, že v původně stanoveném termínu 5. a 6. září se uskuteční ME do 23 let v Duisburgu a juniorský kontinentální šampionát se bude konat v Bělehradu nově od 26. do 27. září. Uspořádání všech akcí je nadále závislé na vývoji pandemie nemoci covid-19.