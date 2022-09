Grinerová za trávu dostala devět let vězení. Ruska za kokain tři měsíce distanc

Tahle zpráva poněkud zaráží. S půlročním odstupem vyplula na veřejnost informace o dopingovém trestu pro basketbalistku Ninu Glontiovou. Její vzorek obsahoval stopy kokainu, za což ruská reprezentantka vyfasovala tříměsíční distanc. Co by tomu asi řekla americká superstar Brittney Grinerová, kterou načapali na ruském letišti se špetkou marihuany a teď si musí odsedět devět let ve vězení.

Americká basketbalista Brittney Grinerová odchází od moskevského soudu. Za pašování drog dostala devět let vězení | Foto: ČTK/AP/Alexander Zemlianichenko