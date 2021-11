„Pokud má ženský box zaujmout prominentní místo, což nemá, ale měl by mít, musí mít to, na co jsou fanoušci boxu zvyklí. V mužském boxu jsou kola tříminutová, v ženském jsou dvě minuty. Proč?“ ptá se Arum. S touhle myšlenkou přišel před sobotní třaskavou bitvou o světový pás v Las Vegas mezi šampionkou Maivy Hamadoucheovou a Mikaely Mayerovou.

Titulové zápasy žen se boxují na deset kol po dvou minutách, v mužském boxu se běžně používá dvanáct kol po třech minutách. „V boji titul by to měla být tříminutová kola. Pokud se bojíte otřesů mozků, redukujte počet kol z deseti na osm,“ nabádá devětaosmdesátiletý americký právník a zakladatel celosvětově největší promotérské společnosti Top Rank v profesionálním boxu se sídlem v Las Vegas.

„Musíme se podívat na jiné individuální sporty. Hned se mi vybaví tenis, kde je účast žen stejně zajímavá a finančně ohodnocená jako mužská,“ srovnává Arum, který dohazuje zápasy i světovému šampionovi Tysonovi Furymu.

„V tenise hrají ženy se stejným bodováním. Set je stejný v ženském i mužském tenisu. Jediný rozdíl je v tom, že ženy hrají tři sety, muži pět setů. Na normálních turnajích ale hrají všichni tři sety. To umožňuje lidem vidět, že pravidla jsou stejná,“ říká Arum pro Skyports. „Jakmile zkrátíte kola ze tří minut na dvě minuty, říkáte světu, že ženský box je jiný a pravděpodobně horší než mužský.“

Podle Aruma je to jediná cesta jak ženský box zatraktivnit. „Pokud chceme dostat ženský box do popředí, měli bychom se o to zasadit. Jestli se mnou boxerky souhlasí a chtějí sport pozvednout, měly by požádat o tříminutová kola,“ vyzívá Arum.

A co na to boxerky? Mayersová, o jejíž kariéru se Arum stará, se svým promotérem souhlasí. „Ta minuta navíc by změnila boj,“ přikyvuje americká olympionička, která v profesionálním ringu nenašla v patnácti zápasech přemožitelku. „Podívejte se na mužský box - v polovině, po šestém kole, by náš zápas skončil. Ale ten jejich nabírá obrátky. Viděli byste víc knockoutů.“

„Jo, tři minuty by mi vyhovovaly. Víc bych toho dokázala,“ přidává se šampionka Hamadoucheová, která vyhrála 22 z 23 duelů a v sobotu v Las Vegas bude proti Mayersová obhajovat titul.