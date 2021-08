Pro hráče je obtížné soustředit se na sport, který v zemi patří k těm nejpopulárnějším. „Strach je vidět v jejich očích, slyšet v jejich hlasech,“ přiznal nadhazovač Naveen-ul-Haq pro britskou rozhlasovou stanici BBC. „Tálibán řekl, že nebude dělat problémy žádnému sportovci, ale kdoví,“ obává se Haq.

Ještě si tu dobře pamatují přelom tisíciletí a jejich brutální nadvládu. Mnoho sportů bylo zakázaných a přestávkový program těch, které Afgháncům zůstaly, nezřídka tvořily přímo na hracích plochách veřejné popravy.

Kriket přívržencům Tálibánu nevadil. Naopak, je velmi populární i mezi jeho bojovníky. To však místní hráče příliš neuklidňuje.

Tenhle sport je ale pro Afghánce více než jen hrou. V posledních dekádách se ukázal jako silný jednotící prvek. „Pokud najdete nějaké pozitivní zprávy, pokud uvidíte, že jsou lidé šťastní, je to vše o kriketu,“ ví dobře Haq. „Je tak důležitý pro Afghánistán,“ dodává.

Složitá je ale situace i pro afghánské hráče, kteří nepobývají v zemi. Ti mají strach o své nejbližší. Je to i případ Rashida Khana, největší afghánské kriketové hvězdy.

Dear World Leaders! My country is in chaos,thousand of innocent people, including children & women, get martyred everyday, houses & properties being destructed.Thousand families displaced..

Don’t leave us in chaos. Stop killing Afghans & destroying Afghaniatan??.

We want peace.? — Rashid Khan (@rashidkhan_19) August 10, 2021

„Drazí světoví vůdci! Moje země je v chaosu, tisíce nevinných lidí včetně žen a dětí jsou každý den mučeny, domy ničeny, rodiny vysídleny. Nenechávejte nás v chaosu. Přestaňte zabíjet Afghánce a ničit Afghánistán. Chceme mír,“ tweetoval už před necelými dvěma týdny.

Je to pár dní, co s ním mluvil bývalý anglický hráč kriketu Kevin Pietersen. „Dělá si starosti. Nemůže dostat svou rodinu z Afghánistánu,“ přiblížil téma hovoru.

Nejde zapomenout

Přesto se afghánský kriket snaží do světa vysílat pozitivní signály. Místní kriketová rada si zvolila nového předsedu. Oznámila i pokračování série proti Pákistánu. Nebude to však bez problémů. Hrát se má na Srí Lance, kam hráči z Afghánistánu nemohou odletět. Odjedou tak do Pákistánu, odkud teprve letecky zamíří do cílové destinace.

Milovaná hra Afghánce jednotí, ale trápení nevyřeší. „Na minutu, nebo dvě na to zapomenete, abyste se mohli soustředit na kriket. Ale pak vám to znovu skočí do mysli,“ přiznal Haq. „Nemůžete se soustředit jen na kriket, když takhle vidíte svou zemi.“