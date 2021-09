Vybrané ligové zápasy budou i nadále vysílány na stanici ČT Sport s rozšířeným studiem a možností vstupů do ostatních hal. Všechna utkání pak tradičně nabídne portál TVCOM.cz, který přináší i program vybraných kol se záběry ze všech hal a ze speciálního Studia Basketbal. To se vysílá na internetu, ovšem s parametry standardního televizního přenosu, vybaveného různými grafickými prvky a doprovázeného moderátorem a spolukomentátorem.

Ligu čeká stejný formát, v němž zahajovala své fungování loni, tedy základní část na 22 kol a nadstavbu za rozdělení týmů na prvních osm a zbylé čtyři, načež bude následovat záplava atraktivních zápasů v play-off, kdy nejzazším termínem finálové série je 28. květen. Po nadstavbě přijde na řadu předkolo play-off pro 7. až 10. tým, čtvrtfinále a semifinále se budou hrát na čtyři výhry, duel o bronz na dvě a finálová série na tři vítězství. V baráži o NBL se utká poslední tým soutěže s vítězem první ligy, a to na dvě utkání (doma - venku) 6. a 8. května, přičemž prvoligový celek bude mít možnost doplnit sestavu až na pět zahraničních hráčů.

První rok fungování má za sebou Instant Replay System (videorozhodčí), který byl loni v létě do všech ligových hal instalován nákladem 7 milionů korun, a který se podle dostupných ohlasů osvědčil. Letos bude navíc doplněn i o takzvanou ”Coach´s Challenge”, kdy každý trenér bude mít v každém poločase utkání jednu možnost nechat si na videu zkontrolovat některou z přesně vymezených situací.

Právě zahraniční borci vévodí i top akvizicím celého léta, mezi něž by měli patřit zejména rozehrávač Sterling Gibbs a forward Demetre Rivers z Nymburka, obrovitý švédský centr Opavy Mattias Markusson, power forward Kolína Pavol Lošonský, rozehrávač Brna Roman Marko, nový skórer USK Kyle Mangas, power forward Dantez Walton a křídelník David Pekárek z Pardubic, křídelník Děčína Matěj Svoboda a perimetrový univerzál Jindřichova Hradce Torin Dorn.

Uvolnění covidového krunýře podle všeho umožnilo příchod většího počtu zahraničních hráčů do NBL, kdy po 35 mužích ze startu ročníku 2019/20 a 26 cizozemcích z loňska do letošní sezony tucet celků vstupuje s 41 cizinci z celkového počtu 168 hráčů. Tentokrát mají zahraniční element i týmy Opavy a Děčína a alespoň jednoho cizince tak má každý z dvanácti celků. Plnou zápasovou kvótu pěti cizinců obsadili Královští sokoli (Hradec Králové), dokonce půltucet jich má zatím na soupisce nováček z Jindřichova Hradce (v utkání jich smí každý tým využít jen pět), po čtyřech pak Brno, Nymburk, Ostrava a Ústí.

Nový ligový ročník začíná těsně po fantastickém létě mužské reprezentace, která se po 41 letech a poprvé v samostatné historii probojovala na olympiádu. Celou sezonu budou navíc provázet mohutné přípravy na EuroBasket v Praze, který Česko bude hostit od 2. do 8. září příští rok. Ještě než se tak ale stane, národní tým bude muset odehrát kompletní porci šesti utkání v první fázi kvalifikace o světový šampionát (26. 11. v Bosně, 29.11. doma s Litvou, 24. 2. v Bulharsku, 27. 2. doma s Bulharskem, 1. 7. doma s Bosnou a 4. 7. v Litvě), navíc v samém závěru srpna, tedy těsně před EuroBasketem, budou příští rok na programu i první dvě utkání druhé fáze kvalifikace.

I on si letos na jaře zhluboka oddechl, že se minulou sezonu i přes několik pauz, řadu týmových karantén a dílčí úpravu programu podařilo dokončit. A že až na Svitavy, které se z Kooperativa NBL samy odhlásily, ostatních 11 klubů pokračuje dál. Svitavské Tury nahradila jindřichohradecká GBA, opatřená spoustou málo známého talentu z řady zemí. Jihočeši hlásí comeback po třech sezonách strávených v první lize. Návrat zažijí v páteční předehrávce na plaubovce Olomoucka.

Do naprosto stěžejní sezony vstupuje česká liga basketbalistů, která rozehraje už svůj jubilejní třicátý ročník. S mocnou důvěrou v to, že špičkový basketbal bude po více než roce s prázdnými hledišti servírován opět bouřícím ochozům. Byť stále ještě s nutností prokazování se potvrzením o očkování, či testu, a s respirátorem přes ústa, už pro první kolo mohou být haly naplněny až na svou maximální kapacitu.

