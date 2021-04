Do netradiční role herce se převtělila dokonce i česká basketbalová hvězda Jiří Welsch, který má na svém kontě i více než 250 utkání ve slavné zámořské NBA. „Tentokrát tu mám dva nebo tři štěky (smích). Nikdy jsem si nemyslel, že je tak těžké říct větu, aby se režisérovi líbila začátkem, koncem nebo intonací. Ale snad to dobře dopadlo,“ doufá Welsch, jenž už má hereckou zkušenost zásluhou natáčení filmu Zlatý podraz.

„S Petrem Kolečkem a Ivanem Trojanem se mi spolupracovalo skvěle. Na začátku možná byla lehká nejistota v tom smyslu, že jsem pracoval s nejlepšími dvěma lidmi ve svém oboru, ale ve finále to možná bylo o to příjemnější a jednodušší,“ pochvaluje si.

Jeho hereckým partnerem se stal Ivan Trojan, který má k basketbalu coby někdejší aktivní hráč také velmi vřelý vztah, ovšem veřejnosti je znám především svým hereckým povoláním. Přiznává, že spot, jehož ústředním motivem je scéna z Hamletova Shakespeara, má základ v reálné situaci. „Když jsme si spolu byli zahrát basket, tak jsem mu prý nějakou takovou chytristiku provedl," říká.

Zahrát si tenkrát byl s režisérem Petrem Kolečkem, pod jehož vedením spot vznikl. Ten popisuje i originální spojení dvou osobností. „Jedné, která není přímo basketbalistou, ale má k němu velký vztah, což Ivan Trojan jako aktivní hráč a dnes už legendární herec splňuje, s druhou osobností, legendou basketbalu Jiřím Welschem. Ze spojení basketbalu s herectvím vznikl i koncept natočit to v divadle. Šlo to celkem organicky. Myslím, že to dávalo smysl a zapadlo to do sebe,“ dodává Kolečko.

Zdroj: SPORT INVEST Marketing

Video, stejně jako celou kampaň má na svědomí agentura SPORT INVEST Marketing. „Těší nás, že ke spolupráci na spotu se nám podařilo získat naprosté špičky svých oborů, které navíc mají k basketbalu a sportu obecně velmi blízko. Na finální podobě je to v každém případě znát. Do konce dubna bude představen další spot, který vznikal v destinacích po celé republice a představí basketbal jako sport, který v následujících měsících bude spojovat celé Česko,“ řekl šéf agentury David Trávníček.

A jaké bylo originálním způsobem přelstít Jiřího Welsche? „Takové filmové,“ směje se Trojan. „V reálu by to tak snadné určitě nebylo,“ ví dobře.

Mistrovství Evropy v basketbalu mužů odstartuje 1. září 2022, jeho pořadatelskými zeměmi jsou Česko, Gruzie, Německo a Itálie. Turnaj se odehraje v pěti městech, přičemž v základní skupině v Praze nastoupí český výběr. Vyřazovací zápasy jsou na programu v Berlíně.