V londýnské O2 areně s domácím favoritem Lukem Nevinem prohrál na body. „Nedopadlo to, jak jsem si představoval, ale mám pozitivní ohlasy. Soupeř měl trochu navrch, byl to však vyrovnaný boj, vyhrál o fous. Nemám ani šrám, on má ode mě čtyři jizvy v obličeji. Byl přesnější, asi se víc snažil,“ uznal šestatřicetiletý Pernica.

Jeho vystoupení v britské metropoli ovšem poznamenaly okolnosti, které neovlivnil. Měsíc před akcí se zranil jeho původní soupeř Mark Tiffin, místo toho dostal jiného neporaženého borce Nevina. Jenže ten měl při vážení 76,5 kilogramu, o tři a půl víc než Pernica.

Tři roky bez ringu

Největší nepříjemnost přišla těsně před zápasem, kdy došlo v hale pro dvacet tisíc lidí k hromadné bitce. „V hledišti byli Irové, Skotové, Angličané, Američané a při rvačce dokonce někoho pobodali. Původně chtěli zrušit celý turnaj, nakonec vyhnali všechny lidi z haly a pustili jen přenos. Čtyřicet minut jsem seděl a nevěděl, zda se to zruší. Vychladl jsem,“ popisuje bronzový medailista z mistrovství Evropy v thajském boxu dle pravidel K-1.

Pernicu, který tři roky nestál v ringu, pak na začátku druhého ze tří dvouminutových kol píchl soupeř nešťastně do oka. „Neudělal to naschvál, ale viděl jsem dvojitě, takže jsem byl opatrný a snažil se rozkoukat. Na to se nechci vymlouvat, soupeř měl o něco navrch. Už pár zápasů v boxu bez rukavic vyhrál, s tím jsem do toho šel,“ sděluje bojovník přezdívaný Gauny.

V nejstarší a nejprestižnější organizaci boxu bez rukavic BKB podepsal smlouvu už v roce 2020, jenže kvůli pandemii koronaviru čekal na zápas až dosud. „Počítají se mnou dál, ale teď chci být taky doma s rodinou,“ říká otec syna Borise, jemuž je rok a půl.

V kariéře už absolvoval osmdesát profesionálních zápasů v různých stylech: dle pravidel MMA, K-1, thajského i klasického boxu. Teď přidal další. „Byl to pro mě nový impulz, už jsem potřeboval zase něco jiného. Lákalo mě bojovat v téhle organizaci s nejlepšími borci. Nechtěl jsem jen zkusit zápas, pro mě byla výzva poměřit síly s pořádnými borci,“ povídá.

Box bez rukavic má rizika, kterým se Pernica snažil předejít pečlivou přípravou. „Je tvrdší, takže boxeři jsou náchylnější na zranění, ale jde spíš o zlomené ruce, když špatně udeří. Chystal jsem se jako na normální zápas v rukavicích a do toho dělal zpevňovací cvičení na ruce. Chodil jsem po kloubech rukou po tvrdé dlažbě, tloukl do tvrdého prkna, ať se zpevní pěst a kůstky v ruce. Je to prevence, ale když někoho blbě trefíte do čela, stejně si něco zlomíte,“ dodává Pernica, který vedl politické hnutí Slušní lidé.