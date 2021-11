Nejužitečnější hráč zámořské ligy předváděl zase jedno ze svých úchvatných představení. Ale jen do předposlední minuty. Pivot Denveru se při výhře nad Miami 113:96 blýskl triple-double za 25 bodů, 15 doskočených míčů a 10 finálních přihrávek. Dvě minuty před koncem ale přišel absolutní zkrat a zápas pro Jokiče skončil.

Srbský obr se rozhodl pomstít Morrisovi za ránu loktem a surově ho ramenem srazil zezadu na palubovku. Morrison, který atak nečekal, se skácel a zůstal ležet. Vypadalo to, že se strhne pořádná mela. Roztržku se ale podařilo zažehnat a zůstalo jen u strkanice a slovních výpadů.

Zdroj: Youtube

„Byla to velmi nebezpečná a špinavá hra,“ rozčiloval se trenér Heat Erik Spoelstra. Jeho hráč naštěstí neutrpěl žádné vážné zranění, přestože atak vypadal hrozivě. „Mohlo to skončit mnohem ošklivěji.“

I sám Jokič přiznal, že to se svojí zuřivou reakcí přehnal. „Byla to blbost. Cítím se fakt špatně…“ omlouval se. Jeho zkratu předcházel atak Morrisa, který Jokiče při střelbě trefil loktem do žeber. „Myslel jsem, že to bude faul, byla to nečistá hra. Potřeboval jsem se chránit, ale neměl jsem takhle reagovat.“

Jimmy Butler had words for Nikola Jokic after his foul on Markieff Morris. pic.twitter.com/iZnZbDs7uH — SportsCenter (@SportsCenter) November 9, 2021

Jokičovi hrozí disciplinární trest. „Nebudu ztrácet čas koukáním do křišťálové koule a čajových lístků. Nic z toho nemám. Je k dispozici, dokud mi neřeknou, že ne. A nevidím důvod, proč by nebyl k dispozici ve středu večer,“ řekl kouč Nuggets Michael Malone.