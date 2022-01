DeRozan měl dosud na kontě jedinou vítěznou střelu s klaksonem, ta byla navíc už téměř devět let stará. V této sezoně však po přestupu do Chicaga prožívá možná nejlepší sezonu. A to potvrdil i proti Washingtonu. Wizards přitom většinu zápasu vedli, ještě dvě minuty před koncem o pět bodů, ale koncovka opět patřila DeRozanovi.

Zdroj: Youtube

Nejprve košem s faulem snížil, poté asistencí vyzval Zacha LaVinea k otočení skóre, sám pak přidal dva trestné hody a když Kyle Kuzma čtyři vteřiny před koncem trojkou poslal Washington do vedení, vzal si poslední útok DeRozan pro sebe. Míč dostal do rohu hřiště, kde naznačil střelu, čímž se zbavil jednoho obránce, druhý ale byl rychle u něj, přesto se DeRozan trefil a zařídil Bulls sedmou výhru za sebou. To je pro klub nejdelší vítězná série za posledních sedm let.

"Je to neuvěřitelné. Zvláště když je to na hřištích soupeřů. Nevím, jestli náhodou nesním, jestli je to skutečně pravda," prohlásil DeRozan, autor 28 bodů. LaVine přidal 35 bodů, Nikola Vučevič 22 bodů a 12 doskoků. Wizards táhl s 29 body Kuzma a s 27 body a 17 asistencemi Bradley Beal, jenž pokořil hranici 14 tisíc bodů v kariéře. Washington doplatil i na to, že ve druhé čtvrtině dostal technickou chybu za příliš mnoho hráčů na hřišti, což ho stálo jeden bod, který nakonec rozhodl.

New Orleans se sice dostává do formy, ale proti Milwaukee se drželo jen poločas. Pak úřadující šampioni zabrali, ve třetí části získali dvouciferné vedení a to už nepustili i díky triple double Janise Adetokunba. Zaznamenal 35 bodů, 16 doskoků a 10 asistencí. V dresu "Pelikánů" sice mělo sedm hráčů dvouciferný počet bodů, ale jen Jaxson Hayes se dostal s úspěšností střelby nad 50 procent a na 23 bodů.

Duely a oběd bez kapra. Vzácné jsou hovory domů, říká Auda o Vánocích v Japonsku

Satoranský jako jediný z týmu neskončil při pobytu na hřišti v záporných číslech. Po jednom ze svých zisků proměnil nájezd do koše, přidal tři trestné hody a tvořil pro spoluhráče. Dvakrát po jeho přihrávkách smečoval Hayes.

Vítěznou trojkou před koncem se blýskl i Bey

Důležitou výhru si připsali basketbalisté Golden State. Zvítězili na hřišti Utahu 123:116 a ukončili mu šestizápasovou sérii výher. Právě Utah se ze třetího místa dotahoval na čelo Západní konference, ale Warriors tímto vítězstvím získali na prvním místě klid. Utah přitom 41 body ve třetí čtvrtině smazal až šestnáctibodovou ztrátu a vedl o osm bodů, ale Warriors v poslední části skórovali ze sedmi útoků po sobě, získali vedení 111:106 a to už uhájili.

"Přesně takové důležité výhry na hřištích soupeřů budují sebedůvěru týmu pro play off. Ukazují nám, na jaké úrovni jsme," řekl Stephen Curry, který dal 12 ze svých 28 bodů v poslední čtvrtině. Andrew Wiggins přidal 25 bodů.

Vedle DeRozana se vítěznou střelou blýskl i Saddiq Bey a trojkou dvě vteřiny do konce prodloužení rozhodl o výhře Detroitu nad San Antoniem 117:116. Pro Pistons to byla teprve šestá výhra v sezoně a zůstali nejhorším týmem ligy. Brooklyn překvapivě nestačil na oslabené Clippers, nestačil mu ani triple double Jamese Hardena za 34 bodů, 12 doskoků a 13 asistencí, ani 28 bodů Kevina Duranta. Clippers táhl svým sezonním maximem 27 body Eric Bledsoe.