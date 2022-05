A svoji převahu nad konkurenty prokázal hned v prvním vystoupení. „Přiznám se, že s výkonem nejsem úplně spokojen,“ uvedl přesto v cíli po svém vystoupení. „Paradoxně první jízda byla o dost lepší. Ani ne tak podle času, jako pocitově. Dost jsem se tam trápil. Je vidět, že je ještě co zlepšovat.“

Klobásy, psí počasí, Prskavec. Slalomáři zahájili na Trnávce boj o reprezentaci

Do závodu sice nešel přímo z tvrdého tréninku, příprava na závod ale nebyla tradiční. „Tím, že jsem se na tento závod nijak speciálně nepřipravoval, projevila se trošku únava ve druhé jízdě,“ vysvětlil Rohan. „Kdybych jel o nominaci, příprava by byla jiná. Byla výhoda, že jsem mohl závod odjet v klidu. I tak si na sebe vytvářím jistý tlak. Závod s jistou nervozitou mi přináší víc, než kdybych to měl na párku.“

Celé hodnocení závodu Lukášem Rohanem si můžete poslechnout v našem videu.