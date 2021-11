V utkání proti Anthony Hamiltonovi se ale Williams uvolnil natolik, až za stavu 3:2 v jeho prospěch na židli usnul. "Bylo to trochu trapné, ale jsem prostě vyčerpaný. Potřebuju hrát dopoledne nebo odpoledne. Čím později hraju, tím víc jsem unavený," uvedl Williams, jenž v říjnu prodělal covid, po jehož prodělání je podle vlastních slov více unavený.

