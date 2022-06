V Táboře se ukázal poprvé a pochvaloval si skvěle připravenou trať. „Po první tréninkové jízdě jsem byl fakt rád, že mám větší kolo. Spousta rychlých sekcí - kočičí hlavy na devadesáti procentech tratě, schody, velký komprese, wallride - to už doopravdy chtělo ‚heavy duty‘ výbavu,“ vykládal pětatřicetiletý jezdec, který se stal loni potřetí v kariéře mistrem světa ve fourcrossu.

Zdroj: Youtube

„Navíc trať byla fyzicky poměrně náročná, a to se mi taky moc líbilo,“ pokračoval. „V první závodní jízdě jsem si vyzkoušel, jak to bude bolet. V druhé jsem to pořádně otevřel, a i když jsem udělal pár chyb ve finále jsem zvítězil o tři vteřiny, což je super výsledek.“

Jízda Tomáše Slavíka pokračuje dál. Teď už je v Innsbrucku, kde od středy začíná Cranwkorx World Tour. Závodit tam bude v Dual Slalomu a Pumptracku. „Za týden vyrážím směr Peru na další Red Bull Cerro Abajo,“ připomněl další program.