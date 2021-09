„Moje mládí probíhalo ve znamení dvou sportů. S florbalem jsem začínal už v první třídě a hrál ho až do devatenácti let. Zároveň jsem si ale díky rodičům pěstoval vztah k volejbalu, i když jsem se mu ještě nevěnoval,“ zavzpomínal olympionik.

Ačkoliv měl volejbal v rodině, dlouho dával přednost jinému míčovému sportu – florbalu. Nakonec se ale Ondřej Perušič rozhodl pro beachvolejbal. Udělal dobře. Ve dvojici s Davidem Schweinerem hrají šest let a propracovali se do absolutní světové špičky.

