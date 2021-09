"Ve škole mi udělali vlastní koš, abych tam ráno mohl jít," zavzpomínal Krejčí na svoje dětství, které trávil po boku otce a trenéra v jedné osobě. Vycházející hvězda basketbalové scény se prý do tréninku nikdy nemusela nutit.

Vít Krejčí uspěl na draftu. Rozehrávač ze Zaragozy byl draftován do NBA. Ve druhém kole na 37. pozici si ho vybral Washington, vyměnil ho do Oklahomy. | Foto: Deník/Jan Škrle

Je mu 21 let, měří 202 centimetrů a s míčem dokáže úžasné věci. Akorát tady v Česku ho najdete zřídkakdy - už žije v Americe, kam se vydal dobýt slavnou NBA. Vít Krejčí je dalším zjevením českého basketbalu.

