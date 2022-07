"Neuvěřitelné. Ráno jsem říkal své přítelkyni a dceři, že pro ně chci vyhrát a mám radost, že se to povedlo. Jsem rád, že už to mám za sebou. Byla to strašná dřina. Pořád zbývají dva dny, než pojedeme do Paříže, takže nesmíme polevit," řekl Vingegaard, jenž si zopakoval prvenství z alpské 11. etapy, po které se oblékl do žlutého trikotu vedoucího jezdce.