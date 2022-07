Titul pro novorozenou dcerku. Cink je pošesté mistrem republiky v cross country

Pokud se nestane v neděli nic mimořádného, dosáhne pětadvacetiletý Vingegaard na své první vítězství na Grand Tour. Loni ještě skončil na „Staré dámě“ druhý právě za Pogačarem, letos ale zopakuje triumf krajana Bjarneho Riise z roku 1996.

Málem se nevešel do zatáčky

Minulý týden v horské 11. etapě využil Vingegaard slabšího dne úřadujícího dvojnásobného šampiona Pogačara a vysvlékl ho ze žlutého dresu, který pak i za pomoci svého špičkového týmu Jumbo-Visma uhájil.

Ačkoli není časovkářským specialistou a mohl vzhledem k náskoku jet na jistotu, usiloval dnes Vingegaard až do závěrečných kilometrů o vítězství. Byl nejrychlejší na všech třech mezičasech, ale poté, co se krátce před cílem málem nevešel do zatáčky a musel tvrdě brzdit, aby zabránil pádu, zřetelně zvolnil.

„Neměl jsem pocit, že bych příliš riskoval, ale v té zatáčce nebyl obvyklý povrch a já si špatně najel, takže to bylo těsné. Pak už jsem myslel na etapu jen jako na bonus. Byly tam ještě dvě nebo tři zatáčky, které jsem vzal hodně opatrně. Ale ve finále jsem jel zase na plný plyn,„ popsal Vingegaard kritické momenty. „Je to úleva, že jsem to dotáhl až sem. Teď to ještě musíme samozřejmě zítra uzavřít,“ dodal.

VIDEO: Gesto fair play a následný úprk. Vingegaard je blízko vítězství na Tour

Jeho klíčový pomocník Van Aert si připsal třetí etapové vítězství na letošní Tour, na níž také ovládl bodovací soutěž. „Jsem dojatý. Vyhrát Tour s tímhle týmem je úžasné, byl to ideální scénář. Jsem po těch třech týdnech strašně unavený a dneska jsem do toho dal všechno. Chtěl jsem vyhrát a získat tuhle etapu, a taky aby si Jonas zajistil žlutý dres,“ řekl po dojezdu Van Aert se slzami v očích.

„Trať byla hodně náročná, člověk si musel něco nechat na posledních šest kilometrů. Já si rozložil síly dobře a bylo úžasné, když jsem vyjel do posledního stoupání do téhle pěkné vesnice. Další skvělý den,“ dodal.

Obhajoba bílého dresu

Pogačar je s porážkou v bitvě o žlutý dres smířený. „Jsem rád, že už budeme zítra v Paříži a bude konec. Bude hezké být zase na Champs-Élysées. Byly to dobré tři týdny se všemi vzestupy i pády, měli jsme v týmu trochu smůly, ale myslím, že můj souboj s Jonasem byl opravdu mimořádný. Čeká nás pár zajímavých let,“ řekl slovinský jezdec.

Chvíle hrůzy na Tour. Italský cyklista trefil fanouška, zlomil si obratel

Jako náplast na porážku v celkovém hodnocení bral obhajobu bílého dresu pro nejlepšího mladého jezdce. „Mít bílý dres je výjimečné. Mám ho třetí rok v řadě a mám z toho velkou radost,“ dodal.

Cyklisty už na letošní „Staré dámě“ čeká jen 116 km převážně ceremoniální jízdy do Paříže. V poslední 21. etapě se tradičně o celkové pořadí nezávodí, až v závěru bojují spurtéři o prestižní prvenství na bulváru Champs-Élysées.

Výsledky Tour de France



20. etapa (časovka jednotlivců na 40,7 km Lacapelle-Marival - Rocamadour):

1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 47:59, 2. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -19, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -27, 4. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -32, 5. Ganna (It./Ineos Grenadiers) -42, 6. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -1:22, 7. Cattaneo (It./Quick Step-Alpha Vinyl) -1:25, 8. Wright (Brit./Bahrajn Victorious) -1:32, 9. Schachmann (Něm./Bora-hansgrohe) -1:37, 10. Tratnik (Slovin./Bahrajn Victorious) -1:48.



Průběžné pořadí:

1. Vingegaard 76:33:57, 2. Pogačar -3:34, 3. Thomas -8:13, 4. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -13:56, 5. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) -16:37, 6. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic) -17:24, 7. Bardet (Fr./DSM) -19:02, 8. Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert) -19:12, 9. Lucenko (Kaz./Astana-Qazaqstan) -23:47, 10. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -25:43.