"Je to prostě neuvěřitelné. Konečně jsem vyhrál Tour," jásal Vingegaard. "Teď už se nemůže nic pokazit. Sedím tady se svou dcerou. Je to prostě neuvěřitelné."

Philipsen si po 116 kilometrech připsal druhé vítězství na letošní Tour. Pro prestižní triumf na bulváru Champs-Élysées si dojel před Nizozemcem Dylanem Groenewegenem, třetí byl Nor Alexander Kristoff. Členové Vingegaardova týmu o prvenství nebojovali, cílem projeli společně slavící v hlavním poli.

Vingegaard se dočkal prvního vítězství na Grand Tour. Loni ještě skončil na "Staré dámě" druhý za Pogačarem, letos ale zopakoval triumf krajana Bjarneho Riise z roku 1996. Minulý týden v horské 11. etapě využil Vingegaard slabšího dne úřadujícího dvojnásobného šampiona Pogačara a vysvlékl ho ze žlutého dresu, který pak i za pomoci svého špičkového týmu uhájil.

"Vždycky jsem měl pocit, že aspoň můžu bojovat o vítězství. Ale až po triumfu v 18. etapě jsem opravdu věřil, že se mi to povede," bilancoval mladý Dán. "Je to největší cyklistický závod roku. Největší, který můžete vyhrát. A teď se mi to podařilo. Tohle mi nikdo nemůže vzít."