„Pro někoho, kdo jezdí na divoké vodě a mezi brankami, není rovná jízda úplně nejbližší, takže nemohu říct, že se cítím jako před naším Světovým pohárem. Ale jdu to zkusit a docela se na to těším, protože si vůbec neumím představit, že budu pádlovat patnáct minut, když můj běžný výkon trvá okolo 90 vteřin,“ popisuje kajakář Jiří Prskavec .

Prskavec se vedle kajaku zaměří i na kánoi. Potřeboval jsem novou radost, uvedl

„Beru to jako trénink. Doufám, že se v sobotu ráno ještě dostanu na běžky, a pak se vydám do Troje. Zajímá mě i samotná grafika, která se pro závod dělala, a jak to bude vypadat. Jestli to bude podobné tomu, když jedu virtuální závody na kole. To už jsem zkoušel a vždycky jsem se pěkně zmakal,“ usmívá se.

ICF se zavázala snížit uhlíkovou stopu, a ta je při virtuálním Světovém poháru takřka nulová. „Samozřejmě to nebude stejné jako na skutečné vodě, ale je docela pěkné se takhle přes zimu poměřit,“ přemítá Prskavec.

Pro Šperka se jedná o super příležitost

V trojské loděnici se bude závodit na trenažeru KayakPro. Díky němu a internetovému připojení se závod může uskutečnit kdekoli na světě. Výzvou bude bude potrápit olympijského vítěze z Tokia v kajaku na trati 200 metrů Sándora Tótka z Maďarska. Představí se i kajakářka Anežka Paloudová nebo parakanoista Miroslav Šperk.

Kajakář Přindiš si u vody pochvaluje bezvadnou partu. Všichni si fandíme, říká

„Na závod se moc těším. Je to super příležitost, jak si vyzkoušet trenažér a porovnat se trochu se světem. Těší mě i plná integrace do klasického sportu,“ říká Šperk. „Očekávám hlavně kvalitní porovnání s ostatními závodníky v kategorii para a věřím, že získám novou motivaci do zimního tréninku,“ dodává parakanoista.