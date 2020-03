On-line ke koronaviru ZDE.

Jiná věc je, že tělesně zdatní sportovci onemocnění vesměs zvládají lépe než méně „obrnění“ občané, navíc mají v psychice zakódovanou bojovnost a odhodlanost překonat všechny překážky. To potvrzuje třeba příklad bývalého boxera Lukáše Konečného, mistra světa a Evropy a nyní úspěšného trenéra i podnikatele.

Vyléčený boxer

„Mám za sebou dva kontrolní testy a byly negativní. Jsem tedy vyléčen,“ oznámil Konečný o víkendu. O svém onemocnění informoval v polovině března a uchýlil se do karantény. „Je zajímavé, že manželka ani dcery to ode mne nechytly, přitom jsme byli všichni v jednom bytě,“ podotkl borec, který svou profesionální kariéru uzavřel před sedmi lety.

Průběh nemoci? Prý nijak zvlášť komplikovaný. „Jen jeden den mi bylo trochu hůře, měl jsem zvýšenou teplotu. Ale jinak jsem byl stále fit,“ popsal Konečný.

Ze známých českých sportovců se nakazil i bývalý hokejový drsňák Jan Vopat, který nyní pracuje jako skaut zámořského klubu St. Louis Blues. „Nejhorší stadium jsem už asi přečkal,“ informoval Vopat, který se léčí doma v Litvínově.

Víc než nemoc ho prý zasáhly nenávistné reakce anonymů na internetu. Za českými hranicemi přitom koronavirus řádí v řadách sportovců mnohem víc. Silně postižena je celá řada fotbalových klubů, včetně Juventusu, Valencie, Arsenalu, Sampdorie, Fiorentiny či několika německých celků.

Provokatér Neymar

Nejhorší je situace v Itálii. Asi nejzvučnějším jménem mezi nakaženými je Paolo Maldini. Legenda AC Milán (bývalý obránce v klubu působí jako sportovní ředitel) onemocněla spolu se synem Danielem, který za slavný tým v této sezoně debutoval. „Oba jsou v dobré kondici. Tráví čas doma bez kontaktu s vnějším světem a plní všechna potřebná nařízení,“ informoval AC Milán.

Ne všichni si s karanténou dělají těžkou hlavu. Brazilský provokatér Neymar se nechal po návratu do vlasti z Paříže, kde hraje za Paris St. Germain, vyfotit s několika přáteli, jak bezstarostně hrají plážový fotbal. Přitom lidé, kteří přicestují do Brazílie, musí do povinné izolace.

Strhl se povyk, který příliš neuklidnilo ani vyjádření hráčova mluvčího, že šlo „o osoby, které s Neymarem cestovaly z Francie a jsou v karanténě s ním“. U mistra průšvihů Neymara by nepřekvapilo, kdyby si pravidla vykládal poněkud volněji.

Došlo i na Duranta

Pokud jde o zámořské ligy, jak NHL, tak i NBA či soutěže v americkém fotbale a baseballu hlásí nakažené profesionály. Ve většině případů ale nejsou zveřejněna jména. Takže pokud jde třeba o hokej, ví se jen, že onemocnělo po dvou hráčích Colorada a Ottawy. V obou organizacích přitom působí i čeští legionáři.

Minimálně o jedné basketbalové superhvězdě se ale ví: pozitivní test měl v předminulém týdnu Kevin Durant, jeden z nejlepších hráčů v NBA v uplynulé dekádě. Spolu s ním museli do izolace další tři košíkáři Brooklynu.

Kdo další uvízne v pomyslné koronavirové síti?

Má nemoc spadeno na majitele klubů?



Skoro se zdá, že onemocnění covid-19 má obzvlášť spadeno na majitele sportovních klubů. Pozitivní test na nový typ koronaviru měl v polovině března i Daniel Křetínský, mj. spoluvlastník a šéf fotbalové Sparty. Informoval o tom v rozhovoru pro deník E15, který vydává jeho mediální dům Czech News Centre.



„Neměl jsem žádný z příznaků, který by mi umožnil poznat, že jsem nakažený, žádná teplota ani kašel, jen lehká rýma, normálně jsem pracoval,“ popsal Křetínský. Na chod Sparty prý jeho onemocnění nemá vliv. „Máme uzavřené oba areály a pracujeme z domova,“ uvedl mluvčí pražského klubu Ondřej Kasík.



Koronavirem se nakazil například majitel fotbalových týmů Olympiakos Pireus a Nottingham Forest Evangelos Marinakis. Řecký magnát způsobil rozruch tím, že jen pár dní před oznámením o pozitivním testu byl osobně na zápase Nottinghamu, bavil se s fanoušky a v šatně si potřásl rukou se všemi hráči.



Onemocněl také americký podnikatel James Dolan, šéf newyorské Madison Square Garden a místních klubů Knicks (NBA) a Rangers (NHL). Z nákazy už se mezitím uzdravil Kiril Domušjev, majitel bulharského fotbalového týmu Ludogorce Razgrad, v němž od ledna působí český trenér Pavel Vrba.