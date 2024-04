Atlanta o něj už nestála, neprosadil se ani v Minnesotě. Vidina NBA se mu loni začala vzdalovat. Jenže Vít Krejčí se svého snu nevzdal. Přes nižší zámořskou ligu se prodral zpátky mezi hvězdy. U Hawks si vysloužil novou smlouvu a teď září v nejlepší basketbalové soutěži na planetě.

Vít Krejčí si to v Atlantě užívá. | Foto: Profimedia

Krejčí po návratu do Atlanty chytil šanci za pačesy. Třiadvacetiletý centr využil řady absencí v sestavě Hawks a stal se tahounem týmu. Před deseti dny šestnácti body vyrovnal své osobní maximum v NBA a teď si vytvořil nový rekord.

Český reprezentant nasázel proti Chicagu 18 bodů za necelých 25 minut a výrazně přispěl k vítězství na palubovce Bulls 113:101. Krejčí proměnil všech šest střeleckých pokusů, všechny byly trojky, přičemž pět za sebou.

Trojková show Víta Krejčího:

Zdroj: Youtube

„Je to o sebedůvěře. Několik střel trefíte, tým hraje dobře. Důvodem, proč jsme obecně stříleli dobře, bylo to, že jsme si dobře posouvali míč. Když trefíte trojku po třech přihrávkách, vždy je to lepší než po jedné,“ líčil Krejčí, který šest tříbodových košů v jednom utkání zaznamenal jako první český hráč v soutěži.

Užívá si každou sekundu na palubovce

Z Krejčího jsou fanoušci Atlanty úplně paf. Mladý Čech baví bláznivými akcemi, euforickými oslavami i příjemným vystupováním. „Viděl jsem dost, postavte mu sochu před State Farm,“ vybízí jeden z unesených fanoušků české hvězdy.

GLOSA: Saty přijede vždy. Největší česká hvězda je vlastencem za všech okolností

Někteří nechápou, že proč se ho loni klub zbavil, aby ho pak přivedl zpátky. „To je šílené. Ten kluk nikdy až doteď nemohl předvést svůj talent,“ diví se příznivec Jestřábů na Instagramu. „Dejte mu kontrakt na pět let,“ má jasno další.

Krejčí svým výkonem nadchnul i absentujícího lídra týmu Traeho Younga. „Jó, Vítku, střílej dál,“ napsal slavný player na platformu X.

Právě zraněného Younga nahradil Krejčí v základní sestavě. Až se superstar celé ligy vrátí, je jasné, že dravý Čech se posadí zase na lavičku. Tak to v NBA zkrátka chodí. To teď ale Krejčí neřeší. „Užívám si každou sekundu na hřišti,“ je momentálně šťastný mladík, který si prošel řadou zranění.