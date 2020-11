Vybere si ho některý ze slovutných zámořských klubů? „Od začátku jsem si šel za svých snem a přes všechny překážky se úsilí zatím vyplácí,“ řekl Krejčí na jaře.

Jenže koncem září se slibná pouť rozehrávače Zaragozy zamotala: dvacetiletý reprezentant si vážně zranil koleno a bude ještě řadu měsíců mimo hru.

Očima trenéra:

Miroslav Vondřička trénoval malého Krejčího ve Strakonicích:



„Už ve čtrnácti odešel do Španělska a tenkrát jsem se o něj bál, myslel jsem si, že má čas a měl by dostudovat střední školu. Víťa měl svůj sen a šel za ním. Ale on prokázal své další kvality a cílevědomost i na tomto poli a dokázal střední školu dálkově dostudovat. A potvrdilo se, že jeho cesta za kvalitnější přípravou byla správná. Je obětavý, kamarádský, ochotný pomáhat. Když byl občas ve Strakonicích, přišel a trénoval se mnou naše žačky, ukazoval nová cvičení. Jako by stále patřil mezi nás.“

Letošní výběr talentů sice není tak nabitý jako v předchozích letech, ale i tak jde o komplikaci. Protože i tak byly názory odborných zámořských webů poněkud rozporuplné. Většinou tipují, že Krejčí bude draftován pokud vůbec ve druhém kole. Šance mu dávají asi padesát na padesát.

Jeho klady? Kvalitní střelba ze hry, schopnost dirigovat spoluhráče, atletičnost, dobré bránění. Plusem je samozřejmě také to, že prorazil ve velmi kvalitní španělské lize.

Očima legendy:

Bývalý reprezentant a nyní trenér Luboš Bartoň:



„Víťa je mezi hráči na letošním draftu docela unikátní. Má svoji výšku, rychlost, techniku, basketbalové myšlení. Podobných kluků tam moc není. Navíc je mezinárodní hráč, což je jeho deviza. Bohužel mu přitížilo zranění. Některé týmy, které ho možná chtěly brát trochu výše a ve kterých by třeba mohl hrát už v příští sezoně, z toho možná vycouvají. A výběr se zúží na ty týmy, které spíše budou chtít čekat rok dva. Draftovat ho a pak sledovat, jak se bude Vítkova kariéra dál vyvíjet.“Ale za velkou louží si dobře všímali i Krejčího záporů: slabší střelby za tři body a hlavně z hranice trestných hodů, nižšího čísla bloků a získaných míčů a také až přílišné nesobeckosti.