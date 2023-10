I když Vít Přindiš býval po většinu kariéry ortodxní kajakář, nyní se loňský mistr světa ve vodním slalomu bude víc věnovat kayakcrossu. Důvod je prostý. Olympijskou místenku v kajaku získal Jiří Prskavec, a pokud chce jeho tréninkový parťák a kamarád startovat pod pěti kruhy, nezbývá mu nic jiného než se prosadit v kontaktní disciplíně.

Vít Přindiš se zaměří na kayakcross | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Účast na hrách je sice ještě vzdálená, ale letošní vítěz Světového poháru se možná inspiroval veršem českého klasika: ‚malý ten, kdo zná jen malý cíl‘.

Co bude muset Vít Přindiš zvládnout? Už v dubnu musí uspět v tuzemském nominačním klání. Tam si stojí dobře. Pak však bude potřeba, aby Česko získalo jedno ze tří míst pro specialisty v kayakcrossu. O něm se bude rozhodovat při červnové olympijské kvalifikaci v pražské Troji. Místo nemusí vyjet přímo Přindiš, ale někdo další z Čechů. Ovšem do Paříže by jel na základě nominačních závodů vítěz domácí eliminace.

Přindiš po dvou letech ovládl hodnocení Světového poháru. Satková má stříbro

Kayakcross si pražský rodák oblíbil. „Je pro mě takovým hledáním. Stejně jako Jířa si našel vedle kajaku singl, tak pro mě to je kros. Začal jsem jezdit na plastové lodi a učit se úplně jiné průjezdy branek. Startuje na rampě a dělají se odlišné pohyby, musí se jinak přemýšlet, je to akční a živý,“ popsal čtyřiatřicetiletý reprezentant závody, které se na rozdíl od vodního slalomu jezdí na kanálu v přímém souboji se soupeři.

Těší se na novou výzvu

Loni se kayakcrossu ještě tolik nevěnoval. „Za celou sezonu jsem absolvoval tři tréninky, letos jich bylo už několik desítek. Začal jsem na to těšit. Baví mě hledání nejrychlejšího průjezdu. Poprvé to budu trénovat i přes zimu a kros dostane přednost před slalomem. Mělo by mě to pomoct psychicky i fyzicky, abych všechno zvládl. Je to nová výzva, musím se co nejlépe připravit na duben a v červnu to zkusím urvat. Bude to masakr,“ poznamenal.

S letošní sezonou kromě celkového vítězství ve SP kajakářů úplně spokojený být nemůže. „Neuspěl jsem na obou šampionátech, ale nemám se za co stydět. Odmakal jsem, co jsem měl. Závodil jsem dobře, dokážu být rychlý, ale hlavní akce mi nesedly a od toho se všechno odvíjí,“ pokračoval. „Bylo to takové nahoru dolů, raději se dívám dopředu.“

Nejprve musí doléčit bolavé natržení mezižeberního svalu a naštípnuté žebro, což si způsobil ve finále Světového poháru v Paříži právě při kayakcrossu. Chodí na injekce, aby se urychlilo hojení. Hlavní část zimní přípravy proběhne nejspíš na ostrově Réunion.

„Tamní trať je oficiální olympijské centrum. Je tam nová rampa a čtyřicet plastových lodí. Na kayakcross tam má být prostor minimálně hodinu denně, a to je fantastické,“ pochvaloval si.

Kajakář Přindiš si u vody pochvaluje bezvadnou partu. Všichni si fandíme, říká

„Je tady možnosti získat olympijské místo navíc. V kajaku už šanci nemám, ale byl bych hloupý, nevyužít šanci zabojovat o Paříž v krosu. To je můj primární cíl,“ zasnil se.

Vít Přindiš by v Paříži zažil olympijskou premiéru.