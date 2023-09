Příští víkend ho v Londýně čeká obhajoba titulu mistra světa. Pokud by to Vít Přindiš zvládl, přiblížil by se k účasti na pařížských hrách. Proti němu však bude stát celá špička včetně tradičního rivala a největší domácí hvězdy vodního slalomu Jiřího Prskavce.

Vít Přindiš. | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

V průběhu sezony si úřadující šampion nevedl špatně. „Mám tři medaile ze čtyř světových pohárů. To je hodně cenný a navíc to dokazuje vyrovnanost výkonů. Prosadit se v elitní konkurenci je strašně těžký. Tratě jsou rozdílné, voda má pokaždé jiný charakter. Člověk nesmí moc chybovat,“ začal své vyprávění čtyřiatřicetiletý kajakář USK Praha.

Na druhou stranu ho mrzí vystoupení na Evropských hrách v Polsku, kde nepostoupil do finále. Nesedlo mu to zdravotně. Od žeber ho začala bolet záda, byl zatuhlý. Lékaři se mu to snažili přímo v Krakově uvolnit, navíc mu nepomáhalo chladné a deštivé počasí.

Přindiš získal na Světovém poháru v Seu bronz. Prskavce zastavila penalizace

„Zlepšilo se to až při závěrečném kayakcrossu. Tomu předcházela v předvečer vtipná situace, kdy jsme lehce oslavovali titul Jíři Prskavce. Vypil jsem dvě piva a po nich to povolilo,“ culil se.

„Druhý den jsem záda sice ještě trochu cítil, ale při crossu to tolik nevadí. Vyšlo to na bronz,“ vzpomenul na závod, který ovládl týmový parťák Ondřej Tunka.

Londýn napoví o Paříži

Nyní bude poprvé obhajovat světový titul, ale to ho nesvazuje. „V roce 2014 jsem v Londýně získal první medaili ve světovém poháru, ale na podzimním kempu jsem si tam vykloubil rameno. Od té doby jsem na tamní trati několikrát startoval. Snažím se na závod připravit jako na každý jiný,“ vykládal.

„Teď si hlavně přeji, abych poslední dny před šampionátem zůstal fit. Hlídám se a minimalizuju nejrůznější rizika. Třeba jsme kvůli tomu posunuli nástup dcerky do školky, aby domů z kolektivu nepřinesla nějakou nemoc,“ přiznal Přindiš.

Kanoista Fuksa slaví další vítězství. V Paříži ovládl kilometrový závod

„Když zdraví vydrží, mohlo by to být v Londýně dobrý. Mám za sebou osm týdnů skvělý přípravy a cítím se fajn. Budu bojovat o co nejlepší výsledek. Jde o body do naší interní nominace a hlavě o olympijské místenky,“ pokračoval vodák, který má v hodnocení pro účast na OH dva body.

„Jířa je na tom výrazně líp. Myslím že má čtyři a ve hře jich je ještě šest. Ten kdo jich získá sedm bodů, bude mít jistotu olympiády,“ vysvětlil.

„Pořád mám šanci, ale pro mě je hlavní zajet závod bez chyb. Na body se přímo upínat nemohu, ty z toho pak nějak vyplynou. Jen vím, že když se stanu mistrem světa, nejspíš na olympiádu pojedu. Na to se ale nedá hrát,“ dodal s úsměvem.