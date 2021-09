Dostala jste ceny v hodnotě 100 tisíc korun. Co s nimi uděláte? Polovinu tvoří poukaz na oblečení. Z toho mám obrovskou radost, budeme mít bezvadné souborové oblečení. Rozhodně si žádné peníze nenechám a použiji je ve prospěch Preziosa.

Šestý ročník Díky, trenére je minulostí. Pokud byste měla možnost jít znovu do soutěže, udělala byste to?

Co bylo na finále nejtěžší? Závěrečné soutěže s dětmi z týmů jiných trenérů. Šlo o taktizování. Největší obavy jsem měla u hry s otáčením čísel. A tu jsme nakonec vyhráli.

Máte pověst důkladné trenérky. Kolik času jste věnovala přípravě na finále? Minulý týden začala soutěžní sezona, času moc nebylo. Naše vystoupení jsem měla připravené spíše v hlavě. Jen jsme si upřesnily detaily. Ukázaly jsme to, co cvičíme na tréninku nebo předvádíme na soutěžích. Nějaké chybičky se vždycky najdou, ale celkově jsem spokojená.

Můžete prozradit jaká? Vytvořili krásný transparent, v mém medailonku bylo úžasné přání. Chodila za mnou spousta rodičů, kteří mi děkovali. Na konci na mě holky naběhly, to jsem netušila. Celá jsem se třásla a měla slzy na krajíčku.

Co pro vás jejich podpora znamená? To se nedá vyjádřit slovy… Navíc si pro mě připravili několik překvapení.

Určitě zůstal, ale přijely snad všechny mažoretky. I většina rodičů. Bylo to skvělý zážitek.

Drobná žena z malé Blatné a ještě menšího sportu dosáhla na titul. Co na tu větu říkáte? Že je neskutečná. Výhru jsem zatím nevstřebala. Snad nám pomůže u nás doma a vydobudeme si ještě větší respekt.

„Všichni moji „soupeři“ byli úžasní. Vyhrát si zasloužil každý. Už jenom pro to, že vede děti ke sportu. A to je pro ně moc důležité,“ uvedla zjevně dojatá vítězka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.