Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a světové federace z politizace sportu. Na ekonomickém fóru ve Vladivostoku tak reagoval na odkládání rozhodnutí o účasti ruských sportovců na olympijských hrách 2024 v Paříži.

Šéf MOV Thomas Bach a ruský prezident Vladimir Putin. | Foto: ČTK/AP/Charlie Riedel

Krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 většina sportovních federací vyloučila sportovce z Ruska a spojeneckého Běloruska z mezinárodních soutěží. Tehdy to doporučoval i MOV, který ale o rok později změnil postoj a doporučil mezinárodním federacím umožnit návrat sportovců s ruským a běloruským pasem v neutrálních barvách a za splnění dalších podmínek. Řada federací od jara postupně otevřela soutěže i pro Rusy a Bělorusy, ale některé v čele s atletikou nadále trvají na striktním zákazu kvůli pokračování války na Ukrajině.

MOV navíc nerozhodl, jestli povolí neutrálním sportovcům z Ruska a Běloruska účast pod pěti kruhy v Paříži. Ruská hlava státu jednání sportovních funkcionářů kritizuje. „Koneckonců smysl (sportu) není o dělání rekordů, ale o spojování lidí. K olympijskému hnutí bych řekl: 'Myslím si, že současná vedení mezinárodních federací a samotného Mezinárodního olympijského výboru překrucují původní myšlenku barona Pierrea de Coubertina - sport by měl být oddělený od politiky,“ řekl Putin.

V posledním desetiletí podle něj olympismus podléhá finančním zájmům. „Nastala neakceptovatelná komercionalizace mezinárodního sportu a mezinárodního olympijského hnutí,“ prohlásil.

Zájmy sportovců na prvním místě

Pokud by ruští a běloruští sportovci startovali na olympijských hrách v Paříži, bylo by to bez národních symbolů, jako jsou vlajka nebo státní hymna. Rusko a Bělorusko ještě společně s Guatemalou nedostalo od MOV oficiální pozvánku na OH 2024. Putin navzdory těmto restrikcím a kritice vůči MOV víceméně podpořil ruské sportovce, kteří by případně závodili pod neutrální vlajkou, pokud by to byla jediná možnost. „Pochopitelně se musíme v této situaci řídit v první řadě zájmy sportovců. Každý z nich se léta, někdo desítky let, připravoval na ty nejdůležitější soutěže a musí se rozhodnout sám za sebe,“ uvedl.

Kvůli sankcím za organizovaný doping mají ruští sportovci s účastí v neutrálních barvách zkušenosti z posledních čtyř vydání letních či zimních olympijských her. Naposledy byl plnohodnotný ruský tým s kompletní symbolikou na ZOH 2014 v Soči.

Okupovaná Ukrajina a řada zejména evropských zemí včetně Česka se zvažovanou účastí ruských a běloruských sportovců v Paříži nesouhlasí. Ukrajinci dokonce pohrozili bojkotem olympiády, pokud MOV účast sportovců z Ruska a Běloruska povolí.