Zahlédnout na billboardu v centru města některého z hráčů hokejové Komety nebo fotbalové Zbrojovky není v Brně nic neobvyklého. Když je na něm ale díky poctivé práci s mládeží teprve dvacetiletá florbalová trenérka, jde o úctyhodný počin. A právě to se povedlo židenické koučce Monice Chromé, která postoupila do finálové osmičky sportovně-společenské akce Díky, trenére o nejlepšího trenéra mládeže za rok 2020.

Florbalová trenérka Židenic Monika Chromá bojuje v soutěži Díky, trenére. | Foto: Jiří Pavlík

Po červnovém postupu mezi šestnáct nejlepších se trenérská naděje florbalových Židenic posunula mezi elitní osmičku. „Jsem strašně šťastná, že mě organizátoři poslali do finále, vůbec jsem to nečekala. Všichni trenéři v soutěži si zaslouží obrovský respekt. Je neuvěřitelné, co každý z nich pro děti dělá,“ má jasno Chromá, která v brněnském klubu vede mladší žákyně.