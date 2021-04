Vodáci už mají design bundošprajdy pro olympiádu. Vyhrál lev od teenagerky

Redakce Redakce





Co je to bundošprajda? Pokud netušíte, tady je odpověď: speciální vybavení vodáků, díky němuž jim neteče do lodě. A čeští reprezentanti budou mít na olympiádě v Tokiu opravdu speciální kousek - vybrali si ho z návrhů fanoušků.

Takto bude vypadat "bundošprajda" českých vodáků na olympiádě | Foto: Český svaz kanoistů

Do netradiční soutěže se zapojili tuzemští i zahraniční fanoušci všech věkových kategorií, organizátoři přijali celkem 153 originálních návrhů. Autorkou vítězné práce se stala sedmnáctiletá Františka Rappová. „Jsem opravdu šťastná, kolik návrhů se sešlo. O to těžší bylo vybrat ten, ve kterém nakonec pojedeme,“ uznala kanoistka Tereza Fišerová, která se s Jiřím Prskavcem, Kateřinou Minařík Kudějovou, Lukášem Rohanem a Tomášem Rakem probírala návrhy. Adrenalin v uzavřeném ráji. Žralok si na loď netroufne, říká kajakář Prskavec Přečíst článek › „Na vítězném designu jsme se všichni shodli, což jsem upřímně nečekala. Vítězný návrh má na sobě lva a zároveň i detaily české vlajky – spojuju si to s tím, že i když na místě nemohou být diváci, budeme vědět, že jsou s námi a drží nám palce,“ těšila se Fišerová. Vítězné rozhození rukou „S designem sportovního oblečení jsem žádné zkušenosti neměla. Byla to pro mě velká výzva,“ přiznala Rappová a dodala, že největší inspirací pro ni bylo vítězné rozhození rukou Jiřího Prskavce, když na mistrovství světa v Londýně 2015 dojel pro zlatou medaili. „Představila jsem si, jak on nebo ostatní čeští olympionici ovládnou své disciplíny a radostně vztyčí zlatý rukáv, který je zároveň součástí české vlajky.“ Marně snil o olympiádě. Teď je „Mikýř“ hvězdou internetové show Přečíst článek › Olympijské klání vodních slalomářů startuje v Tokiu 25. července. Do bojů zasáhne česká čtveřice Jiří Prskavec, Tereza Fišerová, Kateřina Minařík Kudějová a Lukáš Rohan. „Teď už bude na nás, aby byl návrh v Tokiu vidět co nejvýš,“ uzavřel Prskavec, bronzový medailista z olympiády v Riu.