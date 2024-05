/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Dobře zvládnutá kvalifikační jízda kanoistky Gabriely Satkové stačila na ME vodních slalomářů v Tacenu k nominaci na olympijské hry. I když ve vlnách řeky Sávy mírně zakolísala, stačilo to na postup do finále. A protože její sestra Martina a Tereza Kneblová se mezi nejlepší neprokousaly, stala se brněnská rodačka olympioničkou. A navíc slavila titul vicemistryně Evropy.

Cíl závodu kanoistů na ME v Tacenu | Video: Deník/Milan Novotný

Kvalifikaci popsala jako jízdu plnou nervů. „Šlo o hodně, ale tyhle těžké chvíle mě posilují. Snažila jsem soustředit sama na sebe a vyšlo to,“ vykládala dvaadvacetiletá závodnice, kterou odpoledne čekal boj o medaile. A finále zvládla ještě líp. Odměnou byla stříbrná medaile.

Co jste bezprostředně prožívala za cílem kvalifikace?

Když jsem slyšela, že se to fakt stalo, úplně mě to dojalo. Pořád nemůžu uvěřit, že je to reálné a jen se mi to nezdá… Jsem ráda, že jsem předvedla hezké jízdy, a že jsem Paříž završila medailí.

Hned po vystoupení na břeh jste skončila v objetí sestry Martiny…

Marťu obdivuju, jak mě podporuje. Nemusí to pro ni být jednoduché, ona si za tím snem jde taky. Ale tady je vidět, že sesterství je nade vše. Ona mi to přeje, já bych jí to taky přála. Jsem strašně ráda, že to můžeme sdílet spolu.

Ve sbírce máte několik medailí, kam zařadíte postup na OH?

Je to těžké, ale vzhledem k tomu, že je olympiáda jednou za čtyři roky, tak to stavím na samý vrch, protože tohle se může povést jednou za život. Tlak je neskutečný. Lidé vám to přejí, ale ptají se na to pomalu dva roky dopředu. Hry jsou něco jiného než mistrovství světa.

Měla jste před ME v hlavě, že by jste mohla splnit plán na 200 procent?

Medaile mě před odjezdem do Tacenu vůbec nenapadla. Tajně jsou doufala v olympiádu, ale věděla jsem, že to bude těžký úkol a velké nervy.

Gabriela Satková se stala na ME v Tacenu jedinou českou medailistkou v individuálních disciplínách vodního slalomuZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Pod pěti kruhy bývá paradoxně slabší konkurence, můžete naznačit, jaká máte očekávání?

Na tohle nemyslím. To nechávám na ostatních. Já jsem ráda, že tam jsem. (usmívá se)

Jak jste prožívala několikadenní čekání na závody?

Myšlenky se jsem snažila odehnat vším možným. Raději jsme s holkama dělaly srandu. Nedělní ráno ani snídaně mi moc nechutnala. Byla jsem nervózní. Zvláště potom, když jsem slyšela, jak trenéři rozebírají možnosti postupu. Těšila jsem se, až sednu do lodi a pojedu, ale nečekala jsem, že se mi najednou povede olympiáda i medaile.

Rozbouřená řeka nadělala řadě závodníků problémy, jak jste se s tím vypořádala vy?

Nepříjemné bylo, že jsme kvůli povodňovému stavu a změně časového programu šampionátu čtyři dny nemohly jezdit. Cit na vodu je důležitý, a když nejezdíte, tak ho ztrácíte a nevíte, co očekávat. Ale tím, že jsou podmínky stejné pro všechny, tak jsem se s tím vyrovnala celkem v pohodě. Říkala jsem si, že s tím nic neudělám a je potřeba to brát s rezervou. (usmívá se)

Měla jste možnost pokusit se o nominaci v obou disciplínách. Zvolením singlu se potvrdilo jako dobrý krok…

Byla to správná volba. Závodit dva dny za sebou by bylo dost náročné. Kajak si možná vyzkouším na světovém poháru v Praze.