Probojovat se v této disciplíně do reprezentace je už roky martýrium. Čeští vodní slalomáři představují v K1 absolutní špičku. Ze všech vrcholných přehlídek se vždycky někdo vrátil s medailí a na tři volná místa byli v posledních letech minimálně čtyři adepti.

Jakub Krejčí je nastupující generací vodního slalomu | Foto: Ivana Roháčková

Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Vavřinec Hradilek, Ondřej Tunka toho mají hodně za sebou. Letos se však o slovo hlasitě přihlásilo mládí v osobě Jakuba Krejčího. A protože dva prvně jmenovaní byli nominačních závodů jako držitelé titulů mistra Evropy a světa z loňské sezony ušetřeni, bylo ve hře jediné místo.

A pro něj si na úkor mnohem slavnějších kajakářů dojel jednadvacetiletý nováček, který v minulosti slavil tituly na ME i MS do 23 let. „Před sezonou jsem v seniorský tým doufal, ale když se to přiblížilo, nečekal jsem, že se prosadím,“ přiznává českobudějovický rodák. „Stáli proti mně ostřílení šampioni a před prvním závodem v Troji jsem byl docela nervózní. Nakonec to klaplo a těším se na celou sezonu.“

Nejvíc se těší do Troje

Ta začne o prvním červnovém víkendu v německém Augsburgu. „Dosud jsem převážně startoval na akcích mladších kategorií, a tak se budu hlavně snažit sbírat zkušenosti. No uvidíme, určitě budu chtít předvést, co umím,“ vypráví talentovaný závodník, který si je vědomý, že před prestižními mezinárodními starty prošel těžkou zkouškou už doma.

„Taková konkurence není nikde na světě. Myslím, že letošní nominační závody se úrovní blížily světovým pohárům, a to náš sport hodně posouvá. Poznatky z tvrdých domácích bitev mi mohou pomoci i v cizině. Kdo je mezi třemi nominovanými, očekává se od něj nějaký pěkný výsledek,“ pokyvuje hlavou Jakub Krejčí, který bydlí v pronajatém bytě od svého trenéra Jana Vondry a se živobytím v Praze mu pomáhají rodiče.

Své přednosti - tedy kombinaci síly a techniky - by závodník Dukly Brandýs nad Labem rád uplatnil o víkendu 9.-11. června, kdy se v Praze na Vltavě jede světový pohár a nejbližší tam zajisté nebudou chybět.

„Bude to můj první start na takové úrovni. Zatím jsem v Troji byl pokaždé jako divák a atmosféru, jakou vytvářejí moderátoři Dan Stach a Míra Lenc, jsem už nasál. Je to něco nepopsatelného, ale roli závodníka tam zažiju premiéru,“ těší se student druhé ročníku FTVS, který bude reprezentovat i v kontaktní disciplíně kayak cross.

Pádlo se dědí z generace na generaci

O jeho cestě k vodnímu slalomu nebylo pochyb. „U nás se kánoe dědí z generace na generaci. Jezdil v ní děda, táta a jezdí i mladší brácha, ale v rodině jsem jediný kajakář. Všichni jsou kanoisté, takže jsem něco jako černý Petr,“ směje se. „Mohl jsem se také vydat i jinou cestou. Mamka zvládala dlouhé triatlony, ale vodní slalom mě brzy chytil, vydržel jsem u něj a strašně mě baví.“

Že by si jako člen rodiny, v níž mají převahu kanoisté, k této disciplíně po vzoru Jirky Prskavce, odskočil, neuvažuje. „Samozřejmě jsem v kánoi zkoušel jezdit, ale cestu jsem si k ní nenašel. Sice se občas svezu s bráchou, ale jinak jsem kajakář na plný úvazek. Nemám žádné mezinárodní úspěchy, abych hledal jiné výzvy jako Jířa. Možná někdy…,“ usmívá se.