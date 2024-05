V Tacenu nepůjde ve vzdutých peřejí jen o medaile. Na mistrovství Evropy ve vodním slalomu se o víkendu bude ve třech případech rozhodovat i o tom, kdo z Čechů se dostane do olympijské nominace.

Jiří Prskavec | Foto: se svolením Kanoe.cz / Barbora Reichová

A že půjde o vypjaté souboje zvyšuje skutečnost, že pod pěti kruhy může v každé disciplíně na divoké vodě reprezentovat jediný závodník. Zatím je jisté jedno jméno - kajakář Jiří Prskavec se do Paříže kvalifikoval už s předstihem. Ale protože se snaží proniknout i mezi kanoistickou elitu, zkusí se o olympijskou místenku poprat i na singlu.

Proti sobě má však zdatné protivníky a specialisty na tuto disciplínu - držitele stříbrné medaile z OH v Tokiu Lukáše Rohana a mistra světa z Bratislavy v roce 2021 Václava Chaloupku. Prskavec přitom začal s kánoí koketovat až na podzim roku 2022, ale dokázal se vyšvihnout do české špičky a letos ovládl národní nominační klání.

Bitva kamarádů o Paříž

Díky bodům z loňského mistrovství světa má však nejlepší výchozí pozici jeho kamarád z Troje Rohan, bez šancí není ani Chaloupka. „Jsem rád, že jsem se na singlu zase trochu zlepšil. Splnil jsem si jeden cíl a prodloužil boj o olympiádu až do mistrovství Evropy,“ libuje si Prskavec.

Ke dvojitému olympijskému startu by potřeboval skončit v Tacenu na pódiu a za sebou nechat oba rivaly. Jasno v C1 by mělo v neděli po druhé hodině. I když není vyloučeno, že uspěje, pro Prskavce směrem k olympiádě dál zůstává prioritou kajak. Jak sám před časem zmínil, se singlem v Paříži moc nepočítá. Připadá si v něm stále jako nováček.

V sobotu pojede o medaile ve ‚svém‘ kajaku, v němž loni v mezinárodních závodech nasbíral dostačujících osm přednominačních bodů. Vít Přindiš a Jakub Krejčí si to mezi sebou mohou v K1 rozdat jen o pozici prvního olympijského náhradníka.

Ustojí Gabriela Satková a Galušková tlak?

I mezi ženami půjde o napínavé duely. Obojživelnice Gabriela Satková odmítla z taktických důvodů účast v kajaku a soustředí se na singl. Medailistka z loňského SP v Troji vede nominační tabulku o bod před Terezou Kneblovou. Třetí reprezentantkou v C1 je Gabrielina starší sestra Martina, která se i navzdory vyšší ztrátě pokusí uspět.

Mezi kajakářkami má cestu do Paříže nejlépe rozjetou Antonie Galušková. „Jsem v dobré pozici, ale ještě to není konečná,“ je si vědoma žena, která loni pro Česko vybojovala účastnické místo. Ve hře je i reprezentační debutantka Kateřina Beková. „Ráda bych zajela tak, abych byla spokojená. Jsem zvědavá, jak to zvládne moje hlava,“ vyprávěla jednadvacetiletá závodnice.

„Finále by bylo krásné, ale beru to s obrovskou pokorou. Třeba překvapím,“ dodává Beková, která by v sobotu musela Galuškovou porazit a být nejhůř druhá. V K1 bude závodit i zkušená Tereza Fišerová. Ta už po nezdaru v domácí kvalifikaci nemůže do olympijské nominace promluvit, ale mohla by si spravit chuť a zaútočit na medaili.