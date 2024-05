/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Povedlo se. Rozjížďka kajakářek na mistrovství Evropy rozhodla o druhém místu českých vodních slalomářů na olympiádě. Radost prožívala Antonie Galušková, která se zařadila po bok Jiřího Prskavce, který si účast v Paříži zajistil už loni.

Nejlepší slalomáři Evropy bojují o medaile ve slovinském Tacenu | Video: Deník/Milan Novotný

Slunečné sobotní dopoledne se Antonii Galušková vydařilo báječně. Vyhrála kvalifikaci, a když její jedná soupeřka Kateřina Beková, která ji mohla v nominaci ohrozit, do finále nepostoupila, mohla slavit. Bylo to však tlumená radost. Před sebou měla ještě odpolední závod o medaile. V něm pak skončila sedmá.

„Snažím se emoce udržte na uzdě, ale tohle je splněný sen,“ vykládala po kvalifikačním závodě třiadvacetiletá Tonička.

Jak se vám v hlavě mísily myšlenky mezi šampionátem a nominací na OH?

Tenhle závod jsem chtěla brát jako mistrovství Evropy a olympijskou nominaci mít jako druhotnou. Měla jsem to v hlavě celou dobu. Dokázala jsem, že sem patřím.

Jak se vám zamlouvala trať?

Jsem ráda, že jste mě neviděli na tréninku. To bylo fakt hrozný. Ze čtrnácti tréninků jsme tu měla dobré jen dva. Zbytek byl při každé jízdě padesátka, šťouchy… Tohle byla první jízda, co se mi tady povedla čistě. Vzhledem k tomu, že tady ještě včera byla povodeň, to považuju za hodně zajímavé. Jsem moc ráda, že jsem se s tím dokázala poprat.

Antonii Galušková fandila v Tacenu rodinaZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Finále už bylo něčem jiném, svazovala vás možnost získat medaili?

Myslím, že jsem stres vnímala v rozumné míře. Ve finále jsem se s tím spíš prala, než bych po vodě klouzala. Byla tam najednou jiná voda, ale nevím, jestli stoupla nebo klesla. Nezvládla jsem to špatně hlavou, akorát mi někde nevycházela voda.

Promítla se pak odpoledne v kvalifikaci vyjetá Paříž?

Myslím, že ne. Po kvalifikace jsem emoce trochu upustila. Viděla jsem se rodiči a kamarády. Pak jsem jakoby lousknutím prstu přepla a soustředila se. Bohužel to bylo jinak.

Postupem do Paříže jste musela moc potěšit své příznivce…

Přijela se na mě podívat celá rodina. Na tribuně jsou s českou vlajku a s nápisem Tedražice, takže vesničani jsou na výletě. (usmívá se)

Nominace na OH je něco výjimečného. Proběhne ještě v Tacenu nějaká oslava?

Na Tacen bude mít nádhernou vzpomínku. Dneska jsem si to náramně užila, stejně jako v pátek, kdy jsem měla narozeniny. Něco malého mám v plánu s rodinou. Zajdeme na večeři a těším se, že si konečně dám pivo.