/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Rozdivočelá voda v Tacenu dělá problémy i velkým šampionům. Jiří Prskavec mistrovství Evropy ve vodním slalomu vyhrál s kajakem pětkrát. Ve Slovinsku startoval ve své hlavní disciplíně a v neděli se chystá na singlu zaútočit na druhou olympijskou místenku.

Nejlepší slalomáři Evropy bojují o medaile ve slovinském Tacenu | Video: Deník/Milan Novotný

Po prvním závodě se však netvářil právě vesele. O útok na medaile ho připravilo minutí branky. To obnáší padesátivteřinovou časovou ztrátu a konec nadějí. Přišlo to už na čtvrté brance.

„K jednatřicátým narozeninám jsem si nedal dárek. Jen jsem ráno dostal pusu od manželky a od kluků. Těm jsem ji tedy musel dát sám,“ pousmál se. „Třeba si ještě něco nadělím na kánoi.“

Směrem k druhému závodu mu kajakářské vystoupení moc jasno neudělalo. „Poznal jsem, že trať je hodně zapeklitá. Jestli to takhle zůstane i s tím množstvím vody, tak se na singlu budu trochu bát,“ líčil olympijský vítěz z Tokia.

Přeje si, aby voda klesla

„Na kajaku člověk nepřízeň vody přetlačí, ale na singlu to půjde horko těžko, protože pádlo má lopatku jen na jedné straně. Proto si přeju, aby voda trošičku klesla, aby to bylo hratelnější. Voda by pak byla čitelnější,“ pokračoval.

Protože v poslední době závodil víc s kánoí, ráno před startem rozjížďky ho napadlo, jestli mu nebude chybět kajakářská praxe. Naposledy totiž startoval skoro před půlrokem v Austrálii.

„Proto jsem docela rád, že jsem si tady mohl před olympiádou zazávodit. Ještě mě v červnu čeká světový pohár v Praze, ale těch závodů nebude moc. Zjistil jsem, že jsem rychlý, ale teď se uvidí, jak to půjde dál,“ přemítal.