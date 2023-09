Vodní slalomář Lukáš Rohan skončil na mistrovství světa v Londýně v závodě kanoistů čtvrtý, medaile mu unikla o tři setiny sekundy. Předloňský světový šampion Václav Chaloupka obsadil šesté místo. Gabriela Satková dostala ve finále kanoistek penalizaci za neprojetí branky a obsadila deváté místo. Druhé světové tituly v kariéře vybojovali Slovinec Benjamin Savšek a Britka Mallory Franklinová.

Lukáš Rohan | Foto: Ivana Roháčková

Stříbrný olympijský medailista Rohan odstartoval do finále jako sedmý a po bezchybné jízdě se zařadil na průběžné třetí místo o 35 setin za Francouze Nicolase Gestina a těsně za Itala Paola Ceccona. Obhájce titulu Němec Sideris Tasiadis ani Slovinec Luka Božič se nevyvarovali chyb a osmadvacetiletého českého reprezentanta neohrozili. Poslední muž na startu Savšek ale naplnil roli favorita a po vítězství s náskokem více než sekundy navázal na triumf z roku 2017 i olympijské prvenství z Tokia.

Češi zazářili v závodech hlídek. Kajakáři slaví světový titul, kanoistky stříbro

I čtvrté místo je pro Rohana jednoznačně nejlepším výsledkem v sezoně, v níž se mu příliš nedařilo. „Je to teda hodně hořkosladké být tři setiny za medailí. Na druhou stranu já se směju a rozhodně nechci plakat, protože jsem fakt spokojený s tím, co jsem tady předváděl po celou dobu toho mistrovství světa. Jel jsem tady pět čistých, super jízd. Budu si odsud odvážet nejenom dobrý zážitek, ale také ten pocit, že ještě nepatřím do starého železa a že to tam furt je,“ řekl osmadvacetiletý rodák z Mělníka.

Chaloupka jako jeden ze sedmi finalistů zvládl finálovou jízdu čistě, čas mu stačil na šesté místo. „Je to trošku hořké. Ve finálové jízdě byla, myslím, velmi slušná ta první půlka. Pak jsem tam udělal dvě drobné chybičky na esíčku a dole v přejezdu. Jsem hrdý na to, že jsem to finále mohl jet. Mohl jsem jet samozřejmě líp, ale beru to s pokorou,“ zhodnotil svůj výkon.

Fišerová bez finále

Satková doplatila na neprojetí 19. branky a nepovedlo se jí navázat na bronz z roku 2021. Zaváhala už na začátku trati a pak riskovala. „Snažila jsem se to zachránit a myslím si, že se mi to jakž takž dařilo, než jsem potom začala šťouchat brány. Já si myslím, že to bylo tím, že jsem se to snažila urychlit. Věděla jsem, že ta ztráta byla velká, a snažila jsem se to dohnat. Holt to nevyšlo,“ litovala. O padesátisekundové penalizaci věděla okamžitě. „Byla jsem tam blbě. Strašně jsem se to snažila zkrátit. Myslela jsem, že to hezky projedu hodně rychle, ale tady je to vždycky na milimetry a tentokrát to bylo trošku proti mě,“ dodala.

Šebek o nejistotě kolem peněz do sportu: Rád bych něco slíbil, ale nemůžu

Tereza Fišerová, která má z mistrovství světa stříbro a bronz, se do finále C1 na světovém šampionátu potřetí za sebou nedostala. Na kanálu v Lee Valley doplatila v semifinálové jízdě na čtyři doteky branek a obsadila 17. místo. Šanci spravit si chuť bude mít v nedělním kayakcrossu.

Franklinová se radovala z titulu znovu po šesti letech. Úspěch domácích kanoistek umocnila druhým místem Kimberley Woodsová. Čtyřnásobná mistryně světa v této kategorii Australanka Jessica Foxová se musela spokojit s bronzem. Devětadvacetiletá hvězda rozšířila svoji úctyhodnou sbírku ze světových šampionátů o 21. medaili.