V Augsburgu se už několik dní se na slavné slalomové dráze Eiskanal připravuje na vrchol sezony český reprezentační tým a očekávání jsou velká.

Dejme přednost ženám. Mezi nimi má Česko jedno velice žhavé želízko – Terezu Fišerovou. Letos závodí ve skvělé formě a opět nastoupí na kajaku, kanoi i ve vyřazovacím závodu Extreme Kayak.

Obojživelnice má v hlavě zisk medaile

„Jdu do toho s tím, že bych chtěla předvést podobné výkony jako na mistrovství Evropy nebo na světovém poháru v Praze, kdy jsem to i pod tlakem ustála a zajela tak, jak jsme si s trenérem Lukášem Kubričanem řekli. Pak by to mohlo klapnout na medaili. Důležité ale bude, abych předvedla, že to dokážu sjet tak, jak si to naplánujeme,“ vypráví česká obojživelnice.

Na kanoi budou bojovat také obě sestry Satkovy. Starší Martina dokázala letos přivézt dva bronzy ze světových pohárů, mladší Gabriela, která na loňském šampionátu vybojovala bronz, získala před dvěma týdny stříbro na MS do 23 let.

Olympijský vítěz Jiří Prskavec i letos ukazuje, že by měl v kajaku patřit k favoritům. Jenže v posledních dnech bojuje s nachlazením.

„Kdyby byla otázka na formu položená tak dva dny zpátky, řeknu, že se cítím výborně. Ale v tuhle chvíli jsem trochu nemocný a úplně se necítím. Věřím, že to ve zbývajících dnech vyležím. V tréninku mě to nijak nelimituje, i když jsem trochu slabší. Na závod ale potřebuju být ve stoprocentní formě,“ popisuje situaci vedoucí muž pořadí SP.

Kromě české jedničky bude na cenné kovy útočit také Vít Přindiš, který vyhrál červnový závod světového poháru v Krakově. A překvapit může i mistr světa 2017 Ondřej Tunka.

Chaloupka s Rohanem cítí formu

Kanoisté byli poslední roky ve stínu kajakářů. Nyní jim ale šlapou na paty. Loňský titul v C1 bude v Augsburgu obhajovat Václav Chaloupka.

„Tlak z obhajoby vůbec necítím. Myslím, že jediný tlak si na sebe vytvářím sám. A to je dobře, protože prostě s tím už dokážu nějak pracovat. Spíš se na závod hrozně těším a udělám maximum pro to, aby se mi podařilo něco pěkného,“ popisuje Chaloupka, který loni navázal na český titul v kánoi po 44 letech.

„Cítím se dobře. Od mistrovství Evropy jsem odtrénoval dva měsíce bez jediného výpadku. Mám z toho radost, protože zdraví mě v úvodu sezony trápilo, takže věřím, že forma teď je a že se nám ji podaří načasovat ideálně na příští víkend,“ přeje si Chaloupka.

V pohodě je i stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan. „Myslím si, že forma je načasovaná úplně ideálně na nejdůležitější závod sezony. Tak jsem to celou dobu bral a snažil se připravovat jen na vrchol v Augsburgu. To všechno před tím byla cesta k mistrovství světa, a tak doufám, že se ukáže, že to byla správná varianta,“ dodává.