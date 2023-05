Vodní slalomáři finišují s přípravami na blížící se sezonu. Nejdřív je čekají nominační boje. Ty vypuknou o prvním květnovém víkendu na Trnávce, o složení reprezentace se rozhodne o týden později v Troji.

Vavřinec Hradilek (vlevo) se chce vrátit do reprezentace. | Foto: kanoe.cz

Zároveň se vodáci už letos začnou prát o jedno místo na OH 2024 v každé kategorii. Cesta do Paříže bude dlouhá. Na vypjaté období se v zimním období chystali v příhodných klimatických podmínkách. Špičková sestava včetně Jiřího Prskavce, Víta Přindiše, Lukáše Rohana či Terezy Fišerové zamířila na ostrov Réunion v Indickém oceánu.

„Přestože trať není tak zábavná jako třeba v Austrálii, pro trénink je dostatečná a možná i lepší, jelikož tam člověk opravdu musí pádlovat. To se na úvod přípravy hodilo,“ vypráví olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec, který se na Réunion vydal třetí rok po sobě.

Světový pohár

1.-4. 6. Augsburg

8.-11. 6. Praha

15.-18. 6. Tacen

31. 8.-3. 9. La Seu d'Urgell

5.-8. 10. (finále) Vaires sur Marne

Evropské hry

28. 6.-2. 7. Krakov

Mistrovství světa

19.–24. 9. Londýn

„Paříž je ještě strašně daleko, nejdůležitější bude vyjet kvótu pro Českou republiku. Top závod, na který chci směřovat formu, bude mistrovství světa a pak bych rád objel i ostatní akce jako Evropské hry i světové poháry,“ vypráví.

Exotickou destinaci má rád i Prskavcův tréninkový parťák Vít Přindiš. „Určitě mi nevadí se vracet na to stejné místo,“ usmívá se třiatřicetiletý kajakář. „Na Paříž už samozřejmě myslím, už letošní sezona bude směrem k olympiádě extrémně důležitá.“

Premiérově zamířil na Réunion pod vedením Pavla Kubričana i stříbrný olympijský medailista v kánoi Lukáš Rohan. „Kanál není nejobtížnější, ale myslím, že každé místo má svá specifika,“ zmiňuje sedmadvacetiletý kanoista.

Rohan změnil trenéra i loď

Jeho přípravné období probíhalo v duchu změn. Kromě trenéra změnil i loď, na níž jezdil sedm let. „Musím říct, že jsem změnu potřeboval a moc mě to baví,“ přemítá Rohan, který by rád v červnu uspěl na SP v Troji. „Doma se chci předvést, ale prvním cílem je samozřejmě nominace do reprezentačního družstva.“

Prskavec vyhrál první závod: Na kajaku jsem zajel super, v singlu se lepším

Necelé dva týdny ve Spojených arabských emirátech a následně tři na Réunionu má za sebou Tereza Fišerová, další členka tréninkové skupiny kouče Kubričana. „Hodně se mi líbilo v Austrálii, ale tam se jezdí na dlouhou dobu a pak se mi stýská po rodině a pejscích,“ míní šestá žena z OH v Tokiu.

„Kvalifikaci na Paříž v hlavě určitě mám. Kdyby ne, tak bych ani neměla žádný cíl, na nějž chci dosáhnout. V první řadě je to ale o nominaci a pak by bylo super dostat se na pódium ve větším závodě,“ říká obojživelnice, která střídá K1, C1 s extrémním slalomem.

Hradilek se chce vrátit do reprezentace

Jiná skupina vodních slalomářů zamířila do Brazílie, kde v dějišti OH 2016 trénovali mimo jiné Vavřinec Hradilek a Václav Chaloupka. „Rozhodli jsme se pro Rio, protože vzhledem k tratím, na nichž se pojedou mistrovství světa i olympiáda, je jim brazilský kanál nejpodobnější. Právě to byl hlavní faktor, přestože pro většinu z nás to byl tak trochu krok do neznáma,“ přiznává kanoistický mistr světa z roku 2021 Chaloupka.

Stát vs. olympionik: Ostuda s krácením důchodu jde k soudu, Prskavec je v šoku

Rio chválil i Hradilek, který přes zimu nejraději trénoval v Austrálii nebo na Novém Zélandě. „Vzhledem k postcovidovým cenám se tam prakticky nebylo možné dostat, ale Rio nám to vynahradilo. Brazilci jsou veselí, a tak jsme se ve volném čase rozhodně nenudili…“

Stříbrný kajakář z OH 2012 v Londýně touží po návratu do reprezentace. „Teprve pak mohu myslet na Paříž. Ale primární cíl je dostat se do mančaftu a zazávodit si třeba na světovém poháru v Praze. To by mě potěšilo asi nejvíc,“ přeje si šestatřicetiletý nezmar.