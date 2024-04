Ze čtyř nominačních bitev vodních slalomářů vykrystalizovaly během dvou uplynulých víkendů ve Veltrusích a v Troji sestavy pro letošní reprezentační akce. Ovšem jména závodníků, kteří budou startovat na olympijských hrách (kromě Jiřího Prskavce na kajaku), budou známá až po mistrovství Evropy, které se koná v Tacenu od 16. do 19. května.

Po dvojzávodě na kanálu v pražské Troji se rozhodlo o složení reprezentačních týmů | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Po nedělním pražském závodě došlo v českém týmu oproti loňské sezoně jen k dílčím změnám. Mezi tři nejlepší se v kajaku oproti loňsku neprobojovaly Amálie Hilgertová a Tereza Fišerová. Nejlepší formu předvedla Antonie Galušková, která má nejblíž i do Paříže. V kategorii singlkanoistek dominovala v posledním závodě Tereza Kneblová a stala se i vítězkou nominačního „čtyřboje“.

Olympijský vítěz na kajaku Jiří Prskavec vyhrál v Troji závěrečný nominační závod singlistů. Ovládl celkové pořadí české nominace a stále má naději závodit v Paříži také na kánoi. V boji o olympiádu si však lépe stojí Lukáš Rohan.

„Jsem rád, že to takhle dopadlo a že to prodlužuji až na mistrovství Evropy,“ líčil Prskavec. Dvojnásobný mistr světa na kajaku se od svých kanoistických začátků v roce 2021 stal českou jedničkou a stříbrného olympijského medailistu z Tokia Rohana v neděli porazil. Třetím do party je Václav Chaloupka.

Přindiš zažil strašné nervy

Jelikož Prskavec jako jediný dokázal v roce 2023 využít tzv. přednominace, díky které si v kajaku zajistil místo v reprezentačním týmu a jistotu startu na OH v Paříži, bojovalo se jen o dvě místa. Ty uhájili Vít Přindiš a Jakub Krejčí. Mimo zůstal Ondřej Tunka.

Složení reprezentačního družstva Muži - K1: Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Jakub Krejčí. C1: Jiří Prskavec, Lukáš Rohan, Václav Chaloupka

Ženy - K1: Antonie Galušková, Kateřina Beková, Gabriela Satková. C1: Tereza Kneblová, Gabriela Satková, Martina Satková

Další olympijské místenky se nabízejí v disciplíně Kayak Cross, která zažije na hrách premiéru. Po kvalifikaci v Troji má v tuto chvíli k účasti pod pěti kruhy nejlépe nakročeno Přindiš, i když si užil pěkné nervy.

„Věděl jsem před druhou jízdou, že když to nedám rychle a nedostanu se aspoň do pětky, tak sen o olympiádě můžu ztratit. Takže nervy byly strašné, ale jsem rád, že jsem i pod takovým tlakem dokázal zajet dobrou jízdu,“ oddechl si.

V ženách vyhrála časovku Veronika Vojtová, ale v součtu s výsledky na vybraných loňských závodech je na tom lépe Fišerová. O olympijské nominaci v Kayak Crossu rozhodně celosvětová kvalifikace, která se pojede v červnu v Praze v rámci světového poháru.