Čistá finálová jízda přinesla českému kajakáři Jakubovi Krejčímu v závodě Světového poháru ve vodním slalomu v pražské Troji třetí místo. Dvaadvacetiletý závodník ztratil na vítězného Itala Giovanniho De Gennara 2,28 vteřiny, jen sedm setin jej pak dělilo od druhé příčky. V ženském závodě byla nejlepší Češkou šestá Antonie Galušková. Vyhrála dvacetiletá Francouzka Emma Vuittonová.

Kajakář Jakub Krejčí na závodech SP v Troji | Foto: Profimedia

Krejčí v Praze vylepšil loňské sedmé místo a radoval se z první medaile ve Světovém poháru. Ve finále jel hned jako druhý a musel dlouho čekat, jestli o pozici na stupních vítězů nepřijde. Věděl, že si u dvanácté branky nechtěně prodloužil trať.

„Byl jsem hodně nervózní, protože jsem věděl, že tam byla chyba, která mě mohla i tu medaili stát. Čekal jsem do poslední chvíle na poslední dva Francouze, jak se jim to povede. Nakonec to dopadlo v můj prospěch a jsem hrozně vděčný, že jsem to nevzdal v té dvanácté bráně, kde jsem se musel vracet,“ řekl v nahrávce pro média Krejčí.

Jeho zkušenější reprezentační kolegové ve finále chyběli. Mistr světa z roku 2022 Vít Přindiš obsadil v kvalifikaci se čtyřmi trestnými sekundami 15. příčku. Olympijský šampion Jiří Prskavec dostal v kvalifikaci dodatečně padesátisekundovou penalizaci za neprojetí třinácté branky a propadl se až na 55. místo.

Ještě se mi to nestalo, litoval Prskavec

Už po průjezdu cílem Prskavec figuroval na nepostupové 12. příčce a stejně jako na mistrovství Evropy v Tacenu se nedostal do boje o medaile. „Je to moje premiéra, kdy se tady nepředstavím ve finále. Ještě se mi to nestalo,“ litoval v rozhovoru pro Českou televizi Prskavec, jenž v Praze závod Světového poháru pětkrát vyhrál. Dnes jel z plného tréninku, který směřuje k olympijským hrám v Paříži.

Ve finále kajakářek měly české barvy trojnásobné zastoupení. Olympionička Galušková startovala v tomto ročníku SP poprvé a potvrdila pozici české jedničky. O lepší výsledek ji připravila chyba na dvanácté brance, se dvěma trestnými sekundami ztratila na vítězku 1,23 sekundy.

„Kdybych si nešťouchla, tak mám placku, ale to je život. Jsem strašně ráda, že se držím v závěsu za holkama. Pokud nepočítám Jessicu (Foxovou), která nám ujela o další dvě vteřiny, tak jsem vteřinu za ostatními, což je neskutečné a beru to jako pozitivní věc do olympiády,“ pochvalovala si Galušková. Gabriela Satková, jejíž hlavní disciplínou je kánoe, obsadila osmou příčku. Kateřina Beková skončila desátá.

Vuittonová se radovala ze životního úspěchu. Nechala za sebou o 17 setin sekundy australskou hvězdu Jessicu Foxovou, která doplatila na čtyři trestné sekundy za dva doteky branek. Čtyři trestné sekundy měla i bronzová Němka Ricarda Funková.