Světový pohár ve vodního slalomu v Praze je dveřmi. O víkendu se na slalomové trati v Troji představí největší hvězdy. Závod, který se na Vltavě koná už podvacáté, se však potýká s vysokým stavem vody. Kvůli zvýšenému průtoku bude program o den kratší. Začne se až v pátek a skončí v neděli. „Na trati se dá trénovat jen omezeně. Spodní část je zatopená,“ prozradil ředitel organizačního výboru Jiří Rohan.

Vít Přindiš | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Ve středu má být stejný průtok, ve čtvrtek se sníží. V pátek už by se měla odhalit spodní část trati, takže to bude pro závod použitelné. Pojede se jen jedna kvalifikační jízda, z níž postoupí deset nejlepších do finále,“ dodal s tím, že minulý SP v Augsburgu se jel za prvního povodňového stupně.

I tak se tradiční klání ponese v olympijské náladě. Představí se totiž kompletní česká reprezentace v čele se zlatým kajakářem z Tokia Jiřím Prskavcem a stříbrným kanoistou Lukášem Rohanem. Doplní je dvě ženy pro Paříž - Gabriela Satková (C1) a Antonie Galušková (K1).

Bude se však bojovat i o poslední olympijská místa v kajak krosu. O ty budou usilovat i Tereza Fišerová a Vít Přindiš, kteří jsou v této disciplíně vítězi domácího nominačního klání. Přindiš sice účast na K1 nevybojoval a v Paříži bude zlato obhajovat Prskavec, ale šanci dostat se na olympiádu stále má.

Ve stejné roli je i Tereza Fišerová. Oba zkušení slalomáři budou v kontaktní disciplíně potřebovat pomoc zaplněných tribun. Aby se probojovali na olympiádu, musí se oni, nebo někdo jiný z českého týmu, postarat o ‚kvóta plac‘, což se fakticky rovná místu na stupních vítězů. Kdyby se tam umístili dva (nebo tři) zástupci jedné země, posouvá se olympijská místenka pro zemi na čtvrté (páté) místo.

Pokud to někdo za Přindiše nebo Fišerovou zařídí, dostane od svazu stotisícovou prémii. „Je to odměna za vyjeté olympijské místo. Předem jsme věděli, že taková situace může nastat. Šlo o to, aby další závodníci měli motivaci zajet v Troji kros špičkově, a tak jsme vypsali odměnu pro lidi, kteří do Paříže nepojedou, ale mohou pomoci k olympijskému místu,“ sdělil Deníku Stanislav Ježek, předseda Českého svazu kanoistů.

Bude to masakr, říká Přindiš

„Závod v Troji je pro mě vždycky důležitý, protože je to taková srdcová akce před domácími fanoušky. Ale letos je to ještě okořeněné o olympijskou kvalifikaci v kajak krosu, která bude strašně náročná,“ prohlásil pětatřicetiletý mistr světa z Augsburgu 2022.

„Ze všech zemí a jejich skvělých závodníků, kteří se třeba rok speciálně připravují na tento závod, si to mohou vyjet jen tři státy. Bude to masakr. Stát se může úplně cokoliv. Zkoušíme různé varianty průjezdů a taktik, ale co se stane na trati moc záleží na reakcích dalších tří závodníků. Je to velmi nepředvídatelné,“ zmínil svěřenec Jiřího Prskavce staršího.

Světový pohár v Troji si nenechají ujít největší hvězdy vodního slalomu včetně Jessicy Foxové z Austrálie, vítězky OH z Tokia anebo dalšího olympijského šampiona, kajakáře Josepha Clarka z Velké Británie.

Jiří Rohan cítí jako vždy před SP velkou zodpovědnost. „Věřím, že se našim závodníkům podaří vybojovat poslední olympijské místenky a potvrdí pověst vodního slalomu, který je v Česku druhým nejúspěšnějším olympijským sportem,“ připomněl. „Z organizačního hlediska nechceme nic víc, než být nejlepším závodem z celého seriálu.“