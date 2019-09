Kolik jste toho v Šen-čenu po osmi letech poznal?

Letiště, místo kde byl finální ukončovací ceremoniál, který je vedle našeho hotelu a pak už nic. Hala je jiná, my jsme hráli v té velké, tady se hrál myslím ping pong.

Mění se to město hodně?

Podle mě ano. Před osmi lety jsme se byli podívat v té době asi na třetí nejvyšší budově světa a teď když jsme koukali, tak mají pořád třetí nejvyšší, ale už je to jiná (směje se). Takže za tu dobu vyrostla další kvanta mrakodrapů. Tam, kde jsme byli, bych to poznal, ale jinak to vypadá s tím, jak Čínani rychle staví. V Šen-čenu přibyly dva tři miliony obyvatel, takže to je skoro jiné město.

Před losováním jste Šen-čen z toho důvodu, že už jste v něm byl, nechtěl. Teď jste se sem ale rád vracel, viďte?

Situace se trochu změnila. Samozřejmě to bylo proto, že by se člověk v této rozlehlé zemi rád podíval někam jinam. Na druhou stranu to takhle vyšlo dobře. Ten Šen-čen byl vítaná destinace. Určitě to bylo spojené s postupem.

Jak vypadá prostředí v hale v porovnání s Šanghají?

Je tady mnohem více nasvícené hřiště v porovnání s hledištěm. Je to jiné, na to si ale člověk zvykne. Jako příměr v Evropě mě napadá Lille ve Francii, kde to bylo extrémní. Tam bylo hlediště ve tmě a bylo vidět jen hřiště. Myslím, že se s tím ale srovnáme.

Jak se těšíte na dobrou brazilskou kávu?

Kávu nepiju, takže jen ta Brazílie bude stačit.

Nebude to brazilská samba?

To doufáme všichni.

Čeká vás nečitelný soupeř?

Bude to fajn potkat se soupeřem, na kterého jsme ještě nikdy nenarazili. Bude to něco nového, mají tým plný veteránů, kteří hrajou chytře. Dokázali porazit mnohem talentovanější Řecko. Nicméně kvůli cestování jsme nestihli žádný velký rozbor. Ale zahlédli jsme kus zápasu, když jsme byli v Šanghaji. Takže čas na detailní rozbor přijde.

Je velký rozdíl mapovat tři soupeře půl roku a pak se za pár dní připravit na toho nového?

To nebude velký rozdíl. Možná to bude trochu jiné v naskautování, ale hlavní hráče známe. Ti se na mezinárodní scéně pohybují dlouho a víme co od nich čekat. Taktika se bude tvořit za pochodu. Nebude to asi tak detailní jako na Turecko nebo Japonsko, ale je to vždy podobné.“

Může hrát nějakou roli, že brazilský kádr je protkán pětatřicátníky?

Ne, vypadají docela v dobré formě. Uvidíme. Jsme tým, který hodně běhá a třeba jim to nebude vyhovovat. Třeba to s námi nevydrží a bude to na nich znát. Ale zatím nevypadali, že by měli nějaké pivní pupky.

Překvapilo vás, že po třech zápasech mají stoprocentní bilanci?

Trochu asi jo. Myslel jsem že postoupí, ale nečekal jsem že porazí Řecko. Jejich trenér očividně vymyslel nějakou převratnou strategii, takže jemu vděčí za to, že mají tři výhry.

Očekáváte další velký zápas?

Tuším, že jestli prohrajeme, tak je hotovo. Včera jsme oslavili postup, teď se chceme vrátit do obvyklého rytmu. Brazílie není o tolik lepší než Turci, takže s nimi můžeme hrát, můžeme je porazit a ty šance jsou otevřené, jako byly před Tureckem. Půjdeme do toho naplno a uvolněně, protože máme splněno a víme, že cokoliv přidáme teď je už na víc.

Jak konkrétně jste oslavili výhru nad Tureckem a tím i postupy do osmifinálové skupiny a na olympijskou kvalifikaci?

Byli jsme v Českém domě s fanoušky, což bylo dobře. Člověk vidí, že lidi baksetbal baví a že si to užívají. Pár plzeňských padlo, ale nebylo to nic divokého, protože v pět ráno už byla snídaně a odjezd. Takže večeře, příjemné posezení u piva a rozloučení s rodinami. A pak už se víceméně letělo.

Tedy slavnostní večeře?

Ne. Říkali, jsme si že nebudeme zatěžovat kuchyni. Kvanta lidí musela točit pivo. Tak jsme si dali na hotelu klasickou večeři.

Ještě zpátky k fanouškům. Do Šen-čenu se jich asi moc nepřesune, co myslíte? Budete pro ně hrát na dálku?

S tím počítáme. Oni se ale už své splnili. V Šanghaji byli neuvěřitelně slyšet a jejich podpora byla skvělá. Teď je na nás, abychom jim to trochu vrátili, aby věděli, že i kdyby nás podporovali u televize, tak pro ně můžeme hrát. V Šanghaji to bylo skvělé, že jsme viděli v hledišti vlajky. Někdo asi přijede ale ten počet bude menší.

Ještě jim můžete vzkázat, ať neodlétávají, že se ve čtvrtfinále vrtíte do Šanghaje…

No, moje rodina tam ještě zůstává, takže třeba se s nimi ještě potkám (úsměv).

Zmínil jste brazilského trenéra. Po americkém kouči Popovichovi, je Petrovič dalším velikánem, se kterým budete mít co do činění.

Je to turnaj velkých trenérů. Je vidět, že Brazílii výborně na Řeky připravil. To, co hráli, proti nim očividně fungovalo. Jestli to bude fakt tak účinné, tak budou mít po něm pojmenovanou další obranu. Petrovičův systém nebo tak něco… Je to trenérská legenda, která se na mezinárodní scéně pohybuje dlouho a má toho za opaskem spoustu. Je patrné, že Brazílii připravil skvěle. Hraje atraktivní basketbal.