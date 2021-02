Ano, pískoviště a hračky nejsou úplně ten správný příměr, protože jde o hodně.

Moc, vliv, peníze – tohle všechno je ztělesněno v osobě předsedy Českého olympijského výboru – ČOV. Dnes měl být zvolen (Jiří Kejval, nebo Filip Neusser). Jenže na hlasování nedojde.

Diskutabilní proceduru zrušil soud. Na popud nespokojených funkcionářů.

Bláznivá, ale o lecčems vypovídající situace. Tak nejprve Filip Neusser, vyzyvatel stávajícího bosse. „Já upozorňoval, že k tomuto soudnímu zásahu může dojít. Zajímavé je, že dva nezávislí soudci tvrdí, že systém ČOV je špatný. Jeden říká, že podle současných stanov, které jsou diskriminační, nelze volbu vůbec svolat. Druhý upozorňuje, že se volba nedá pořádat distančně mimo svolání pléna,“ sdělil Deníku někdejší pozemní hokejista.

Jenže olympijský výbor oponuje. Formát voleb je prý v pořádku a za jejich zrušením prý stojí osobní ambice. „Snaha prezidenta Autoklubu ČR Jana Šťovíčka a šéfa Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeňka Ertla dostat se mezi kandidáty do Výkonného výboru stojí za předběžným zrušením voleb,“ píše v prohlášení olympijského výboru, jenž se prý odvolá.

Problematický způsob voleb

Své si ke „kauze“ řekl rovněž další kritik, ČUS – Česká unie sportu, největší střešní organizace v zemi. „Jiří Kejval měl dlouhodobě informace o tom, že způsob voleb je problematický. Také nám vadí, že nemůže proběhnout diskuse mezi členy, což považujeme za běžný demokratický akt,“ reagoval místopředseda ČUS Marek Hájek.

Nyní se dá očekávat série soudních střetů a stávající předseda, jenž byl označen za nedůvěryhodného, bude v době před olympiádou v Tokiu nejspíš pokračovat.

„Podle mě to není jisté. Rozsudek je poměrně zásadní. Lze zpochybnit i volbu před čtyřmi lety,“ myslí si Neusser.

Kejval si ale nic takového nepřipouští, situaci nicméně považuje za frustrující. „Tohle byl už třetí pokus. Kdyby nebylo koronaviru, už jsme to dávno měli za sebou,“ poznamenal někdejší veslař a s úsměvem dodal: „Jestli to takhle půjde dál, tak asi zůstanu předsedou až do dalších voleb v roce 2024.“

Neusser zrušení voleb nepovažuje za své vítězství. „Je to obrovská prohra českého sportu. Já tady nejsem kvůli tomu, abych dokazoval, že jsem silnější a že mám pravdu, ale proto, abych upozorňoval na nepravosti, které se tady dějí,“ dodal.

Uklidní se dohledné době rozbouřené vody v českém sportu?