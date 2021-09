"Nebál bych se říct, že tohle byla nejlepší domácí atmosféra, ve které jsem kdy hrál. V Čechách jsem nezažil, že by přišlo tolik lidí," řekl smečař Jan Galabov. "Pomohli nám víc než obvykle. Bylo úžasné, když každý fandil vstoje a aplaudoval nám," dodal nahrávač Jakub Janouch.

Po senzačním pondělním triumfu nad olympijskými vítězi Francouzi přišlo na čtvrtfinále proti Slovinsku do Ostravar Areny více než pět tisíc lidí. "A to ještě nevíme, kolik by jich přišlo, kdyby nebyla nějaká covidová opatření," poukázal Galabov na fakt, že půlka haly musela být prázdná.

"Burcovalo nás to dopředu. Byla to krásná kulisa, chtěl bych poděkovat všem, co přišli, i těm, co nám fandili na dálku," řekl univerzál Jan Hadrava. Zážitkem pro všechny bylo, když mezi sety hala zhasla a lidé svítili mobilními telefony. "To bylo elektrizující. A pak nás hnali, že jsme se kolikrát na hřišti neslyšeli a ukazovali jsme si jak v pomocné škole. Super," řekl Galabov.

Proti Slovincům už ale fanoušci z volejbalistů nadstandardní výkon nevymáčkli. Češi padli bez zisku setu. Blokař Adam Zajíček měl při odchodu do šatny zarudlé oči od slz. "Jsem znamením ryba, takže mě dojme všechno," vysvětlil a dodal: "Bylo to blízko. Mrzí to. Je to promrhaná šance a také mě mrzí, že jsme divákům nedopřáli stejný zážitek podruhé jako s Francií."

Můstky by se měly posouvat

Utkání se Slovinskem ukázalo, že českému týmu chybějí zkušenosti z velkých zápasů. "Slovinci jsou vyspělejší a na tyhle zápasy jsou daleko víc zvyklí. Pro nás to je zkušenost, hlavně pro mladší kluky, a určitě pozitivum do budoucna, že můžeme hrát s každým," řekl Hadrava.

Reprezentanti splnili postupem ze skupiny cíl a přidali postup do čtvrtfinále. Příště by chtěli mít účast mezi nejlepší osmičkou jako základ. "Můstky by se měly posouvat. Automaticky bychom měli mít cíle jako čtvrtfinále, a co bude navíc, už bude opravdová senzace," uvedl Zajíček.

Smečař Galabov i kapitán Janouch shodně označili šampionát pro volejbalisty za úspěšný. "Výsledkově se to povedlo a hlavně mě těší výkony," podtrhl Janouch.