Před měsícem vyhráli olympijský turnaj, ale ke zlatu z Tokia letos volejbalisté Francie další medaili nepřidají. V osmifinále mistrovství Evropy v Ostravě je senzačně vyřadil český tým. V pondělním zápase je porazil 3:0 (22, 19, 32)!

„Porazit olympijské vítěze to se nestává každý den. V tom zápase jsme neměli co ztratit a to se ukázalo jako naše výhoda. A hráli jsme skoro bezchybně," řekl nahrávač Luboš Bartůněk.

„Dneska to oslavíme, ale od zítra už musíme být koncentrovaní na čtvrtfinále,“ přidal smečař Lukáš Vašina.

Češi jsou ve čtvrtfinále evropského šampionátu po čtyřech letech a znovu po osmifinálové výhře nad Francií. V roce 2017 porazili v Katovicích tehdejší obhájce titulu 3:1. I letos je jejich postup přes Francii obrovským překvapením. Podle bookmakerů byli Češi jasnými outsidery. Na jejich výhru byl vypsán vysoký kurz 11:1!

„Jsme ve čtvrtfinále, dobrý… Musíme dát pokorně hlavy dolů, sednout si na pr… a připravit se na další zápas,“ doplnil trenér Jiří Novák.

Hned začátek zápasu byl pohádkový, než se Francouzi v Ostravar Aréně rozkoukali, prohrávali 0:4. A Češi svůj náskok dál zvyšovali až na 18:11. V dalším rozletu je sice zabrzdili servisem Brizard a po něm i Patry, ale závěr patřil skvěle hrajícímu týmu trenéra Jiřího Nováka.

Dopředu ho hnala do posledního místa zaplněná povolená kapacita haly se třinácti bubeníky. I díky nim Češi ovládli další dějství. Riskovali podání, výborně bránili v poli i na síti, kde na body z bloků porazili soupeře 7:2, a úspěch slavili i důrazným útokem.

A scramble play with great defenses from both side results in an emphatic block for Nicolas Le Goff







Follow the action live on the CEV Game Hub

— European Volleyball (@CEVolleyball) September 13, 2021

Francie, suverénní vítěz základní skupiny D v estonském Tallinnu, ale vyřazení odmítal, a ve třetím setu se rval jako o život. V závěru měl dokonce dva setboly, ale Češi je odvrátili a dramatické koncovce se poprvé radovali za stavu 30:29, jenž bod rozhodčí dali soupeři.

Diváci v Ostravar Aréně vstávali ze sedaček a dožadovali se mečbolu. A Češi zápas vítězně zakončili devátým pokusem - 34:32.

„Diváci byli našim sedmým hráčem a mají na tom velkou zásluhu," děkoval čtyřem tisícovkám fanoušků kouč Novák. „Publikum bylo neskutečné. Chtěli jim splatit důvěru, kterou nám dávalo celou základní skupinu. Takový výkon si z naší strany zaslouží," přidal Zajíček

Ve středečním čtvrtfinále se utkají se Slovinskem. Úřadující vicemistry Evropy už porazili v zahajovacím utkání turnaje.