Italům šlo v posledním utkání základní skupiny B jen o prestiž, Česku o vylepšení pozice v tabulce. I proto se do soupeře zakousli jako praví lvi. Hráli odvážně, riskovali podání, dobře bránili.

„Nemusíme se stydět. Dřeli jsme, co to šlo. Ještě tam malinko chybí, abychom mohli měřit s takovými týmy. Byl to ale sympatický výkon,“ chválil kouč Jiří Novák.

Nad Itálií vedli už v prvním setu. Naposledy 10:9, pak jejich odpor zlomil svým podáním Michieletto. V dalším dějství se svůj náskoki dotáhli náskok až do koncovky (20:19), ale od stavu 21:21 závěr zařídil Pinali esy z podání.

Zápas s olympijskými vítězi

Výběr trenéra Nováka uspěl až ve třetí sadě, kdy v závěru ustál tlak znervóznělých Italů. A ve čtvrtém předvedl nemožné. I když prohrával o šest bodů, dokázal se soupeři přiblížit na dostřel jednoho. Závěr ale patřil Itálii.

V pondělním osmifinále půjdou Češi na olympijské vítěze z Francie. „Je to tým, který by nám mohl vyhovovat. Když podáme takovýhle výkon, tak by to mohl být zajímavý zápas,“ usmál se Novák.